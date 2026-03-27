

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliği, yoğun katılım ve dikkat çeken siyasi mesajlarla gerçekleştirildi. Ambaryolu’nda İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programa; İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül, Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş, DEVA Partisi İl Başkanı Alper Kocatürk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İzzet Köken, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı.



Nevruz’un geleneksel ritüellerinin yaşatıldığı programda yakılan ateşin üzerinden atlanırken, Ergenekon’dan çıkışı simgeleyen örs-çekiç töreni de gerçekleştirildi. Coşkulu atmosferde geçen etkinlik, hem kültürel birlik mesajlarına hem de sert siyasi değerlendirmelere sahne oldu.



“NEVRUZ, TÜRK MİLLETİNİN DİRİLİŞİDİR!”



Konuşmasında Nevruz’un anlamına dikkat çeken İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, bu bayramın Türk milletinin tarihsel hafızasındaki yerini vurguladı:

“Nevruz; sadece baharın gelişi değildir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Diriliştir, birliktir, kardeşliktir. Bu kültürü yaşatmaya ve korumaya devam edeceğiz!”



“BU BAYRAMI KİRLETMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ!”



Nevruz’un farklı amaçlara alet edilmesine sert tepki gösteren Mısırlıoğlu:

“Nevruz’u bölücü zihniyetlerin propagandasına dönüştürmek isteyenlere buradan açıkça sesleniyoruz: Bu bayram Türk milletinindir! Buna asla müsaade etmeyeceğiz!”



GÜNDEMDEKİ GERİLİM: OLĞUN – YURDUNUSEVEN TARTIŞMASI



Nevruz programında siyasi gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Mısırlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven arasında yaşanan tartışmaya da değindi. Mısırlıoğlu, Olgun’un şoför esnafı adına yaptığı eleştirilerin son derece yerinde olduğunu belirterek:

“Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hakan Şeref Olgun, milletin sesi olmuştur! Sorulması gereken soruyu sormuştur: Bu imza kimin menfaatine atıldı?”



“BU İMZANIN HESABINI MİLLETE VERECEKSİNİZ!”



Trafik Kanunu teklifinin ilk imzacısı olan Yurdunuseven’i hedef alan Mısırlıoğlu, sert ifadeler kullandı:

“Bu imzayı attınız! O halde çıkıp millete açıklayacaksınız! Şoför esnafı can çekişirken, böyle bir düzenlemeye imza atmak kabul edilemez!”



“BU BİR TRAFİK DARBE KANUNUDUR!”



Söz konusu düzenlemeyi “trafik darbe kanunu” olarak nitelendiren Mısırlıoğlu:

“Bu yasa, vatandaşa ‘aracına binme, sokağa çıkma’ demektir! Bu milletin sırtına yeni yük bindiriyorsunuz!”



“17 YILDIR ÜŞÜYORUZ!” – YAZICIOĞLU ANILDI



Programda, vefatının 17. yıl dönümünde merhum Muhsin Yazıcıoğlu da unutulmadı. İl Başkanı Mısırlıoğlu, Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle anarak, duygu dolu bir konuşma yaptı ve merhum liderin hafızalara kazınan “Üşüyorum” şiirini okudu.

“Bazı insanlar toprağa değil, gönüllere gömülür. Muhsin Yazıcıoğlu bu milletin gönlüne gömülmüş bir yiğittir. Aradan 17 yıl geçti ama acısı dinmedi. Biz hâlâ üşüyoruz…”

Yazıcıoğlu’nun vefatının üzerindeki soru işaretlerinin hâlâ giderilmediğini vurgulayan Mısırlıoğlu, adalet çağrısını yineledi.



“ESNAF BİTİYOR, SİZ HALA SEYREDİYORSUNUZ!”



Ekonomik tabloya da değinen Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar’daki esnafın içinde bulunduğu durumu çarpıcı sözlerle anlattı:

“Kamyon garajında 55 esnaf vardı, bugün 17’si kaldı! Bu şehirde ticaret çöküyor, insanlar başka illere gidiyor. Esnaf kepenk kapatıyor, siz hâlâ seyrediyorsunuz!”

Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün kaldırılması gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, “ÖTV ve KDV kaldırılmadan ne esnaf rahatlar ne vatandaş nefes alır” dedi.



“MİLLETİN SABRINI SINAMAYIN!”



Konuşmasının sonunda iktidara sert sözlerle yüklenen Mısırlıoğlu:

“25 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz! Bugün yaşanan her sorunun sorumlusu sizsiniz! Millete üstten bakmayı bırakın! Aynaya bakın! Haddinizi bilin, milletin sabrını sınamayın!”



NEVRUZ COŞKUSU, ORTAK MESAJLA TAMAMLANDI



Etkinlikte Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il başkanlarının da Nevruz ateşinin üzerinden atlaması, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Nevruz duası ile başlayan program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.