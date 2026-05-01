Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı

Bayram ikramiyesi bekleyen emeklilere "ek zam" tuzağı. Siber dolandırıcılar, "3000 TL ikramiye farkı" yalanıyla gönderdikleri sahte e-Devlet linkleri üzerinden hesapları boşaltıyor. Uzmanlar, "İkramiye için başvuru gerekmez, otomatik yatar" diyerek kritik uyarıda bulundu.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 1

Bayram ikramiyelerinin ödenmesine kısa bir süre kala, emeklileri hedef alan siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kritik bir uyarı geldi. 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiye takviminin netleşmesini fırsat bilen suç şebekeleri, "ikramiye farkı yatırıldı" vaadiyle binlerce kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor.

1 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem, emeklilerin cep telefonlarına gönderilen sahte kısa mesajlar (SMS).

2 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 3

Mesajlarda "Emekli ikramiyenize 3000 TL ek zam tanımlanmıştır, farkı tahsil etmek için lütfen e-Devlet linkine tıklayın" gibi ifadeler kullanılıyor. Mesajdaki linke tıklandığında ise kullanıcılar, resmi e-Devlet portalını birebir kopyalayan sahte web sitelerine yönlendiriliyor.

3 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 4

Sahte sitelere giriş yapan emeklilerin kimlik bilgileri, şifreleri ve banka detayları siber hırsızların eline geçiyor. Dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak anka hesaplarındaki paraları takibi zor başka hesaplara aktarıyor.

4 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 5

Emeklilerin mobil bankacılık sistemleri üzerinden adlarına yüksek tutarlı "ihtiyaç kredileri" çekiyor.

5 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 6

Siber güvenlik uzmanları, bayram öncesi artan bu oltalama (phishing) saldırılarına karşı şu kuralların hayati önem taşıdığını vurguluyor.

6 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 7

Bayram ikramiyeleri için herhangi bir başvuruya veya linke tıklamaya gerek yoktur. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğrudan emekli maaş hesaplarına otomatik olarak yatırılır.

7 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 8

Hiçbir devlet kurumu veya banka, SMS yoluyla link göndererek sizden kişisel şifrelerinizi veya banka bilgilerinizi talep etmez.

8 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 9

Kaynağı belirsiz, içinde "tıkla, kazan, farkı al" gibi ifadeler bulunan mesajları hiç açmadan silin.

9 10
Bu linke tıklayanın maaşı sıfırlanıyor: Emekli bayram ikramiyesi tuzağı - Resim: 10

Herhangi bir sorgulama yapacaksanız, mesajdaki link yerine e-Devlet’in resmi mobil uygulamasını veya turkiye.gov.tr adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak kullanın.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro