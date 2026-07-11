Bu lezzet 40 derecede serinletiyor: Gaziantep'te fincan fincan satılıyor

Yaz aylarında menengiç kahvesine yenilik katarak soğuk halini ürettiklerini ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını aktaran Mermer, "Buraya gelen misafirler burada oturup çaylarını ve kahvelerini keyifle içiyor. Buranın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri ise menengiç kahvesi. Günlük ortalama 400 ila 600 fincan menengiç kahvesi satıyoruz. Son dönemde ise en büyük ilgiyi soğuk menengiç kahvesi görüyor. Yeni hazırlamaya başladığımız bu kahve, misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyor. Tadını çok beğendiklerini, oldukça ferahlatıcı ve lezzetli olduğunu söylüyorlar. Biz de bu ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.