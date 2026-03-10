Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, internette muayenesiz ve reçetesiz şekilde satılan renkli lenslerin ciddi göz enfeksiyonlarına, kornea hasarına ve kalıcı görme kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Reçetesiz satılan renkli lenslerin yapımında kullanılan bazı kimyasalların göz dokusuna zarar verebildiğini belirten Kılıç, “Bu ürünlerde yer alan klor ve benzeri zararlı maddeler göze sızarak geri dönüşü olmayan hasarlara ve görme kaybına neden olabilir” dedi.

Renkli ve kozmetik kontakt lens kullanımı hakkında açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, internette denetimsiz şekilde satılan reçetesiz renkli lenslerin masum bir kozmetik ürün gibi görülmemesi gerektiğini aktardı.

‘YETERSİZ HİJYEN AĞIR KORNEA ÜLSERLERİNE YOL AÇABİLİYOR’

Renkli lenslerin yalnızca ‘kozmetik’ amaçla kullanılıyor olmasının onları masum hale getirmediğini belirten Prof. Dr. Kılıç, korneanın lens nedeniyle oksijensiz kalabildiğini, mikropların lens yüzeyine kolayca tutunabildiğini ve yetersiz hijyenin ağır kornea ülserlerine yol açabildiğini dile getirdi.

Bazı vakalarda tablonun kornea nakline kadar ilerleyebildiğine dikkat çeken Kılıç, “Reçetesiz satılan renkli lenslerin içeriğinde bulunan klor ve diğer zararlı kimyasallar göz yüzeyine sızarak kalıcı hasar bırakarak görme kaybına neden olabilir” dedi.

Prof. Dr. Kılıç, bilinçsiz lens kullanımının yalnızca enfeksiyonla sınırlı kalmadığını aynı zamanda katarakt, sekonder glokom ve kalıcı görme kaybına kadar ilerleyen ağır tablolara neden olduğunu söyledi. Kılıç, bazı vakalarda görmeyi koruyabilmek için göz ameliyatının kaçınılmaz olduğunu da ifade etti.

‘BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN’

Prof. Dr. Kılıç, lensle denize ya da havuza girmenin göz için ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, suyla lens ile kornea arasına sıkışan mikroorganizmaların özellikle Acanthamoeba gibi dirençli enfeksiyonlara neden olabildiğini belirtti.

Şiddetli batma, ışığa bakamama, kızarıklık ve ani görme bulanıklığının ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Kılıç, “Bu belirtiler ortaya çıktığında lensi hemen çıkarın ve acilen göz hekimine başvurun” diye konuştu.