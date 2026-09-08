Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor

Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor

Salmonella bakterisi sebebiyle hastalanmasından sonra başlatılan soruşturmada, tespiti edilen kabak çekirdekleri acilen raflardan kaldırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 1

Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü, Salmonella Enteritidis bakterisi kaynaklı 81 enfeksiyon vakasının belirlenmesi sonrası ürünlerin acilen piyasadan çekilmesine karar verildi.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 2

SALDIRININ KAYNAĞI KABAK ÇEKİRDEKLERİ

Ürünler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisinden dağıtılan kabak çekirdekleri olduğu netleşti.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 3

Geri çağırma kararı, tek başına satılan çiğ kabak çekirdeklerinin yanında "Mélange sportif", "Mélange Babylone" ve "Mélange spécial salade estivale" isimli paketli karışımları da kapsıyor.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 4

Grand Frais mağazaları üzerinden dağıtılan şüpheli partilerin Fransa dışında Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de satışa sunulduğu belirlenerek söz konusu ülkelerde toplatma süreci başlatıldı.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 5

HASTALARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Kontamine ürünlerin tüketilmesi sonucu 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişi acil servise başvurdu. Yetkililer, enfekte olan 81 hastanın tamamının tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 6

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN TARİHLERİ NEDİR?

1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen şüpheli ürünlerin son tüketim tarihlerinin 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği duyuruldu.

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Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor - Resim: 7

İşleme tesisinde denetim yapan uzmanlar, bakterinin bulaşma kaynağını tam olarak belirlemek için araştırmalarını devam ettiriyor.

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