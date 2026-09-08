Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü, Salmonella Enteritidis bakterisi kaynaklı 81 enfeksiyon vakasının belirlenmesi sonrası ürünlerin acilen piyasadan çekilmesine karar verildi.
Bu kuruyemişler acilen marketlerden toplatılıyor: Yiyenler hastanelik oluyor
Salmonella bakterisi sebebiyle hastalanmasından sonra başlatılan soruşturmada, tespiti edilen kabak çekirdekleri acilen raflardan kaldırılıyor.Kaynak: Haber Merkezi
SALDIRININ KAYNAĞI KABAK ÇEKİRDEKLERİ
Ürünler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisinden dağıtılan kabak çekirdekleri olduğu netleşti.
Geri çağırma kararı, tek başına satılan çiğ kabak çekirdeklerinin yanında "Mélange sportif", "Mélange Babylone" ve "Mélange spécial salade estivale" isimli paketli karışımları da kapsıyor.
Grand Frais mağazaları üzerinden dağıtılan şüpheli partilerin Fransa dışında Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de satışa sunulduğu belirlenerek söz konusu ülkelerde toplatma süreci başlatıldı.
HASTALARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Kontamine ürünlerin tüketilmesi sonucu 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişi acil servise başvurdu. Yetkililer, enfekte olan 81 hastanın tamamının tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN TARİHLERİ NEDİR?
1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen şüpheli ürünlerin son tüketim tarihlerinin 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği duyuruldu.
İşleme tesisinde denetim yapan uzmanlar, bakterinin bulaşma kaynağını tam olarak belirlemek için araştırmalarını devam ettiriyor.