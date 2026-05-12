Kira piyasasında tırmanan gerilim, ev sahibi ve kiracı arasındaki hukuki metinlerin çehresini değiştirdi.
Bu kurala uymayan kiracı evsiz kalacak: Kapı dışarı edilecekler
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, balkona çamaşır asmak ve spor aleti kullanımı gibi maddelerin olduğu kontratlar için “okumadan imza atmayın” uyarısı gerçekleştirdi. Uzmanlar bir hatanın ev tahliyesine kadar gidebileceğini söyledi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
TGRT Haber’de yer alan habere göre; standart birkaç sayfadan oluşan geleneksel kontratlar yerini, kiracının ev içindeki yaşam tarzından balkondaki alışkanlıklarına kadar her detayı denetleyen "yeni nesil" sözleşmelere bıraktı.
Son dönemde hazırlanan kontratlarda ev sahipleri, taşınmazın sadece bedelini değil, içinde nasıl yaşanacağını da kurala bağlıyor.
Yeni nesil sözleşmelerde en dikkat çeken detaylardan biri, evde konaklayacak kişi sayısının sınırlandırılması oldu.
Belirtilen sayının aşılması artık doğrudan bir "tahliye nedeni" olarak metinlere işleniyor. Bunun yanı sıra, kira ödemesinde yaşanacak olası aksaklıklar için yüzde 5’e varan gecikme faizleri de yasal bir yaptırım olarak karşımıza çıkıyor.
Özellikle site içi yaşamın yaygınlaşmasıyla birlikte, toplu yaşam kuralları da kira sözleşmelerinin ana maddeleri haline geldi. Birçok ev sahibi artık şu yasakları kontratlara ekliyor:
Balkona çamaşır asılması veya dış cepheye anten takılması.
Ev içinde gürültüye sebep olabilecek spor aletlerinin kullanımı.
Ortak alanların kullanımına ilişkin katı sınırlar.
Bu kuralların ihlali, kiracı için sadece bir uyarı değil, mahkeme yolunu açan bir tahliye gerekçesi olarak kabul edilebiliyor.
Mülk sahiplerinin kendilerini güvence altına almak istediği bir diğer konu ise evde yapılan harcamalar.
Sözleşmelere eklenen yeni maddelerle, kiracının kendi isteğiyle yaptığı tadilat ve iyileştirmeler için mülk sahibinden herhangi bir bedel veya hak talep edemeyeceği hüküm altına alınıyor.
Gayrimenkul uzmanları, kira sözleşmelerinin artık çok daha karmaşık ve detaylı belgeler haline geldiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzman Şenay Araç, imzalanan her satırın hukuki bir karşılığı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:
"Kiracılar, 'nasıl olsa standart bir metin' diyerek imza atmamalı. Sözleşmeye eklenen yaşam tarzı kısıtlamaları ve site kuralları, ihlal durumunda tahliye sürecini başlatacak. kadar güçlü hukuki dayanaklar oluşturuyor. Özellikle site yaşamına dair maddelerin önümüzdeki dönemde daha da katılaşması bekleniyor."
Uzmanlar, sözleşme imzalanmadan önce her maddenin titizlikle incelenmesi ve ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için gerekirse hukuki destek alınması gerektiğini vurguluyor.