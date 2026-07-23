Bu küçük hata orkidenizi sessizce öldürüyor: Çoğu kişinin bilmediği bakım sırları ortaya çıktı

Orkideler, doğada toprağın içinde değil, ağaç gövdelerine tutunarak yaşayan epifitik bitkilerdir. Bu nedenle klasik saksı bitkileri gibi düşünülmemelidir. Kökleri hem hava almalı hem de nemden faydalanmalıdır. En sık yapılan hata ise orkideyi normal çiçek toprağına dikmek veya köklerini sürekli ıslak bırakmaktır.