Ramazan Kömbesi, özellikle Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kökleşmiş olan, içeriğindeki zengin baharatlar ve uzun süre dayanıklılığı ile bilinen geleneksel bir kurabiye türüdür. Bayram hazırlıklarının en önemli parçası olan bu lezzet, sadece bir tatlı değil aynı zamanda bir paylaşma kültürüdür. Eskiden mahalle fırınlarında topluca pişirilen kömbeler, günümüzde evlerdeki modern fırınlarda da aynı özenle hazırlanmaktadır. Onu diğer tatlılardan ayıran en temel fark, hamurunda su veya süt yerine yağ ve baharatların baskın olması ve özel ahşap kalıplarla şekil verilmesidir.

Bir tepsi Ramazan Kömbesi için hangi malzemeler bulundurulmalı?



Standart bir fırın tepsisini dolduracak ve misafirlerinize yetecek kadar Ramazan Kömbesi hazırlamak için mutfağınızda şu malzemelerin bulunması gerekir:

250 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tuzu

1 paket vanilya

Yaklaşık 5 veya 6 su bardağı elenmiş un

Üzerini kaplamak için bolca susam

Olmazsa olmaz kömbe baharatı karışımı

Bu ölçüler bir tepsi için idealdir. Unu azar azar ekleyerek hamurun yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda olmasına dikkat edin.

FAYDASI VE ZARARLARI NELERDİR?

Ramazan Kömbesi içeriğindeki bitkisel baharatlar sayesinde aslında birçok faydayı bünyesinde barındırır ancak tüketim miktarında dikkatli olmak gerekir.

Faydaları: İçeriğindeki zencefil, tarçın ve mahlep gibi baharatlar sindirim sistemini rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Özellikle bayramda aniden ağır yemeklere geçildiğinde bu baharatlar mideyi yatıştırabilir ve gaz şikayetlerini azaltabilir. Ayrıca karanfil ve mahlebin antiseptik özellikleri vücut direncine destek olur.

Zararları: Yüksek miktarda tereyağı, sıvı yağ ve un içerdiği için kalori oranı oldukça yüksektir. Şeker içeriği nedeniyle diyabet hastalarının tüketirken çok dikkatli olması gerekir. Aşırı tüketilmesi durumunda kilo alımına ve kolesterolün yükselmesine neden olabilir. Özellikle mide hassasiyeti olan kişiler, yoğun baharat içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü yapmalıdır.

KÖMBEYE ŞEKİL VERMENİN PÜF NOKTALARI

Kömbeyi geleneksel kılan bir diğer detay ise tahta kalıplardır. Genellikle gürgen veya ceviz ağacından oyulan bu kalıplar, hamura geometrik veya çiçek desenleri verir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, önce susama batırılır ve ardından kalıba sertçe bastırılır. Kalıbın kenarına hafifçe vurularak hamur dışarı çıkarılır. Bu yöntem, tatlının pişerken her yerinin eşit ısı almasını ve daha iyi kurumasını sağlar.