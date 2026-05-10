10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısını "herkes için erişilebilir" hale getirme yolunda kat edilen mesafeyi rakamlarla gözler önüne serdi.
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında engelli vatandaşlar için seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Demir yollarında 9 milyon yolcuya ücretsiz seyahat imkanı sağlanıyor.
"Önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, demir yolundan hava yoluna, denizcilikten haberleşmeye kadar her alanda engellerin kalktığını vurguladı.
Demir Yollarında 9 Milyon "Ücretsiz" Bilet!
Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek adına sürdürülen ücretsiz seyahat uygulamasında rekor sayılara ulaşıldı.
Bakan Uraloğlu, 2017 yılından bu yana ana hat trenleri ve YHT’lerde tam 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı. Kara yolunda ise indirimli seyahat avantajı devam ediyor:
2025 Yılı: 1 milyon 784 bin 410 vatandaş yüzde 40'a varan indirimden yararlandı.
2026 İlk 4 Ay: 356 bin 771 engelli yolcu otobüs biletini indirimli aldı.
"Turuncu Masa" Kapıda Karşılıyor
Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için 2019’da hayata geçirilen "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" 27 YHT garında hizmet vermeye devam ediyor.
Uygulama kapsamında bugüne kadar 87 bin 795 yolcu, görevliler eşliğinde gardan alınarak gideceği koltuğa kadar ulaştırıldı. Ayrıca 119 istasyonda erişilebilirlik çalışmaları fiilen tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunuldu.
Havalimanlarında ve Denizlerde "Engelsiz" Dönem
Sadece raylı sistemlerde değil, havacılık ve denizcilikte de standartlar yükseltildi:
Havalimanları: 38 havalimanı "Engelsiz Havalimanı" unvanını alırken, 42 havalimanı Erişilebilirlik Belgesi’ne kavuştu.
Denizler: "Engelsiz Denizler Projesi" ile yolcu gemilerinde rampa, asansör ve engelli tuvaleti zorunluluğu getirildi.
Haberleşmede "Görüntülü" Destek
İşitme engelli vatandaşlar için e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan görüntülü hizmetler de büyük ilgi görüyor. 2015’ten bu yana "Engelsiz Çağrı Merkezi" üzerinden toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşa görüntülü ve yazılı destek verildi.
Ayrıca PTT aracılığıyla engelli aylıklarının evde teslim edilmesi ve Türkiye Kart ile sağlanan yeni imtiyazlar, sosyal devletin gücünü bir kez daha gösterdi.