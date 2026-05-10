Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında engelli vatandaşlar için seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Demir yollarında 9 milyon yolcuya ücretsiz seyahat imkanı sağlanıyor.

Haberi Paylaş
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 1

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısını "herkes için erişilebilir" hale getirme yolunda kat edilen mesafeyi rakamlarla gözler önüne serdi.

1 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 2

"Önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, demir yolundan hava yoluna, denizcilikten haberleşmeye kadar her alanda engellerin kalktığını vurguladı.

2 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 3

Demir Yollarında 9 Milyon "Ücretsiz" Bilet!

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek adına sürdürülen ücretsiz seyahat uygulamasında rekor sayılara ulaşıldı.

3 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 4

Bakan Uraloğlu, 2017 yılından bu yana ana hat trenleri ve YHT’lerde tam 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı. Kara yolunda ise indirimli seyahat avantajı devam ediyor:

4 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 5

2025 Yılı: 1 milyon 784 bin 410 vatandaş yüzde 40'a varan indirimden yararlandı.

2026 İlk 4 Ay: 356 bin 771 engelli yolcu otobüs biletini indirimli aldı.

5 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 6

"Turuncu Masa" Kapıda Karşılıyor

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için 2019’da hayata geçirilen "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" 27 YHT garında hizmet vermeye devam ediyor.

6 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 7

Uygulama kapsamında bugüne kadar 87 bin 795 yolcu, görevliler eşliğinde gardan alınarak gideceği koltuğa kadar ulaştırıldı. Ayrıca 119 istasyonda erişilebilirlik çalışmaları fiilen tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunuldu.

7 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 8

Havalimanlarında ve Denizlerde "Engelsiz" Dönem

Sadece raylı sistemlerde değil, havacılık ve denizcilikte de standartlar yükseltildi:

Havalimanları: 38 havalimanı "Engelsiz Havalimanı" unvanını alırken, 42 havalimanı Erişilebilirlik Belgesi’ne kavuştu.

Denizler: "Engelsiz Denizler Projesi" ile yolcu gemilerinde rampa, asansör ve engelli tuvaleti zorunluluğu getirildi.

8 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 9

Haberleşmede "Görüntülü" Destek

İşitme engelli vatandaşlar için e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan görüntülü hizmetler de büyük ilgi görüyor. 2015’ten bu yana "Engelsiz Çağrı Merkezi" üzerinden toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşa görüntülü ve yazılı destek verildi.

9 10
Bu kişiler trenlere bedava biniyor: Bakan Uraloğlu detayları açıkladı - Resim: 10

Ayrıca PTT aracılığıyla engelli aylıklarının evde teslim edilmesi ve Türkiye Kart ile sağlanan yeni imtiyazlar, sosyal devletin gücünü bir kez daha gösterdi.

10 10
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro