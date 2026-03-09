ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan Orta Doğu’daki savaşın küresel havacılık sektörüne etkisi büyük oldu.

ABD ve İsrail’in İran ile ilgili saldırılarıyla başlayan gerilim, enerji piyasalarında dalgalanmalara sebebiyet verdi. Brent petrolü yüzde 29’a kadar yükselerek 2022 senesinden beri en yüksek seviyeleri gördü. Bu yükseliş, havayolu şirketlerinin en büyük gideri olan yakıt maliyetlerini doğrudan etkisi altına aldı ve bilet fiyatlarını hızla yukarı çekti.

BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Yakıt maliyetlerindeki yükseliş özellikle bölgeden çıkış yapan yolcular için ağır bir yük haline geldi. Son dakika biletleri çok yüksek rakamlara satılırken, bazı yolcular güvenli bölgelere ulaşmak için özel jetlere yöneldi. Daralan hava sahaları ve yükselen talep sebebiyle şirketler fiyatları daha da artırmak durumunda kaldı.

Finansal baskı şirketleri de zor duruma soktu. Sigorta primleri yükselirken, operasyonel planlamalar sürekli değişen risk haritalarıyla yeniden yazılıyor. Havayolu hisseleri Avrupa ve Asya’da sert değer kaybı yaşarken, sektörün kâr marjları hızla daralıyor. Yolcu güveni de ciddi şekilde sarsılıyor. İptaller ve yükselen fiyatlar seyahat planlarını altüst ediyor.

Gökyüzü artık sadece bir ulaşım alanı değil; savaşın ekonomik cephesi haline geldi. Bilet fiyatlarındaki yükseliş hem yolcuların cebini hem de havayolu şirketlerinin geleceğini doğrudan etkiliyor.