Üsküdar Belediye Meclisi’nin 2025 yılı mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alarak AKP’den istifa ettiğini açıklayan Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre Baki, 'Mevcut tablonun iyiye gideceğine dair herhangi bir işaret görmediğini belirten Baki, bu durumun kendi hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını' ifade ederek partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

CHP'YE KATILDI

AKP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından kamuoyuna yansıyan süreç kapsamında, ocak ayı itibarıyla CHP’ye katıldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SAYISI

Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 29, MHP'nin 3 AKP'nin 14 üyesi bulunuyor.