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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz ve Orta Doğu'da bölgesel iş birliğini geliştirmek amacıyla Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Şam, Humus ve Halep kentlerini kapsayan program kapsamında temaslarını sürdüren CHP'li Başkan Aras, Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

SURİYE TURİZM BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Şam'da gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Muğla ile Suriye kentleri arasında kurulabilecek ortaklıklar ele alındı.

Görüşmede kültür, turizm, tarım ve ticaret alanındaki yatırım fırsatları değerlendirilirken, turizm sektörü temsilcilerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi ve iş birliği imkanlarının yerinde incelenmesi konusunda mutabakata varıldı.

ARAS'TAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Aras, UCLG-MEWA çatısı altında geliştirilecek ortak projelerin önemine dikkat çekti.

Akdeniz kentleri arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Aras, gerçekleştirilen temasların bölgede barış, karşılıklı güven ve ortak kalkınma ortamına katkı sağlayacağını ifade etti.