MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, PKK'nın kurucu önderinin çağrısı karşılık bulmuştur. Bize düşen saygı göstermektir" dedi.

"SÜRECE KARŞI ÇIKAN MAŞADIR"

İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemektedir. bu nedenle gerek milli kaderimiz gerekse de küresel kaderimiz, söz sahibi olmaktan başka bir seçenek sunmuyor. Terörsüz Türkiye hedefleri Türk milletinin kaderine doğrudan sahip çıkmaktır. kim bu hedeflere karşı çıkıyorsa onlar maşadır. Terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerini sekteye uğratmak için bekleyenler güdümlü iş birlikçilerdir.

Cumhuriyet ile demokrasi birbirinin sigortasıdır. Bütün mensupların birliğini temsil etmek demokratik rejimin asli görevidir. Bunun önündeki engelleri kaldırmak da TBMM'nin asli sorumluluğudur.

ÖCALAN'A SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİ

Artık Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüş, işgalciler etki alanlarından çıkarılmıştır. PKK'nın kurucu önderliği tarafından yapılan barış çağrısı Suriye'de karşılık bulmuştur. Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim; PKK'nın kurucu önderliği verdiği tüm sözlerin ardında durdu. Örgütün lağvedilmesini sağladı. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, Dem Parti'den tüm örgüt üyelerine kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir.

Suriye'de de provokasyonların yaşanması beklenmektedir. Sabırlı olmak herkesin ortak çıkarıdır.

ERKEN SEÇİM KAPISINI KAPATTI

CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çıkışına da yanıt veren Bahçeli, "Özel'in Suriye ve Şara açıklaması hezeyandır. Sayın Özel zırvayı bırak sadede gel. Uykularının kaçtığını itiraf etti. Erken seçim diye bir şey asla gündemde değildir."