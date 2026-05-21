Çünkü bu kararı veren mahkeme, YSK’nın CHP’nin 2023 ve daha sonraki kurultaylarını tanıyan ve Özgür Özel’e genel başkanlık mazbatasını veren kararlarını tanımadığını ilan etmiştir. Bu karar yok hükmündedir.

Aslında bir butlan kararı verilecekse, oylama sırasında mühürsüz oyların geçerli kabul edildiği 2017 Anayasa değişikliği referandumu hakkında verilmeliydi. Fakat bu kararı veren Yüksek Seçim Kurulu olduğu için ve bu karara karşı temyiz makamı bulunmadığı için, rejim tıkanmıştır. AKP, şimdi CHP hakkındaki butlan kararının meydana getirdiği kargaşadan faydalanarak baskın seçimle yeniden tek başına iktidar olmaya çalışacak, ancak seçmenden tarihi bir tokat yiyecektir.

Bu karar, AKP’nin artık seçmen nezdinde CHP ile yarışamayacak kadar kötü bir duruma düştüğünün AKP’nin kendi programı ve kadrosu ile iktidar olamayacağının ilanıdır. Bu karar, AKP’nin iflas bayrağı çekmesidir ve seçmen tarafından çok ağır şekilde cezalandırılacaktır.