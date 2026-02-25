Olay, 17 Şubat saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi’nde meydana geldi. Ö.U.’ya ait 20 milyon 322 bin TL’nin İstanbul’dan Bursa’daki işletmeci B.S.’ye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.’nin kullandığı aracın önü bir otomobille kesildi. Araçta koliler içinde taşınan paranın silahlı kişilerce gasbedildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, parayı taşıyan O.D. ve O.S.’nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Operasyonla yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ve olaya konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler ilk ifadelerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yoluyla kazandıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.