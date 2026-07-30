Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da babasıyla birlikte Taksim Meydanı’na gitmek isteyen bir turisti, binmeye çalıştığı 3 taksi şoförü dolandırmaya çalıştı. Turist o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken yaşadığı duruma tepki gösterdi.

TAKSİMETREYİ AÇMAYI REDDETTİLER!

Turist, durdurduğu ilk taksi sürücüsüne Taksim Meydanı’na gitmek istediğini söylerken “Taksimetre 65 TL’den mi başlıyor?” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine “Evet” yanıtını veren taksi şoförü, turistin “taksimetreyi açın” uyarısına rağmen taksimetreyi açmayı reddetti ve turistten bin 200 TL istedi

Bunun üzerine turist, başka bir taksiyi durdurarak bindi. Ancak ikinci taksi şoförü de taksimetreyi açmadı. Turistin “Taksimetre görünmeli” uyarısı üzerine “Bu öyle ya” yanıtını veren taksici, Taksim Meydanı’nın 600 TL yazacağını ifade ederek “Ben o zaman indireyim sizi” ifadelerini kullandı.

210 TL’LİK İNDİ BİNDİ ÜCRETİ YERİNE 400 TL İSTEDİ!

Daha sonra turist, 3. Bir taksiye binerek Taksim Meydanı’na ulaştı ancak bu kez de taksi şoförünün, kendisinden indi bindi ücreti olan 210 TL yerine 400 TL istediğini ifade etti. Turist o anlar, “Burada bütün taksiciler dolandırıcı kardeşim, hemen hemen hepsi” ifadeleriyle anlattı.