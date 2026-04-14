Endeksa & Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt’ün verilerine göre, arsa piyasası son üç yıldaki agresif yükselişin ardından daha öngörülebilir bir döneme girdi. Mart 2023'te Türkiye genelinde 2 bin 696 TL olan ortalama metrekare fiyatı, Mart 2026 itibarıyla 7 bin 92 TL’ye yükseldi.
Bu illerden arsa alan yaşadı: Bir bölgede artış oranı yüzde 90'a dayandı; İşte il il değerini katlayan arsalar
Pandemi sonrası gayrimenkul tercihlerinde yaşanan köklü değişim, arsa piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Popüler sahil kentleri ve büyükşehirler doygunluğa ulaşırken, arsa yatırımcının yeni gözdesi Anadolu illeri oldu. Bir bölge, yüzde 90’a dayanan artış oranıyla listenin zirvesine yerleşti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Yıllık artış oranı yüzde 118 seviyelerinden yüzde 23’e gerileyerek piyasanın soğumaya başladığı sinyalini verdi. Ancak bu yavaşlama, her bölge için geçerli değil.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DOYGUNLUK, ANADOLU'DA FIRSAT
İstanbul’da metrekare fiyatları 20 bin TL bandını aşarken; İzmir, Antalya ve Muğla gibi illerde artış hızı yavaşladı. Yatırımcılar artık yüksek maliyetli büyükşehirler yerine, yüksek prim potansiyeli sunan Doğu ve İç Anadolu illerine yöneliyor.
KRİTİK UYARI
Arsa stokları son bir ayda Türkiye genelinde yüzde 33 oranında azaldı. Uzmanlar, artık temel sorunun "Fiyat ne kadar artacak?" değil, "Satılık arsa bulunabilecek mi?" olduğunu vurguluyor.
İŞTE İL İL ARSA DEĞER ARTIŞ ORANLARI
Türkiye genelinde ortalama artış yüzde 23 seviyesindeyken, bazı iller bu oranı ikiye, hatta üçe katladı. İşte sondan başa doğru yatırımcısına en çok kazandıran o iller:
TOKAT: Yüzde 30
BİLECİK: Yüzde 30
KIRIKKALE: Yüzde 31
ERZİNCAN: Yüzde 31
KONYA: Yüzde 33
BİTLİS: Yüzde35
BAYBURT: Yüzde 36
UŞAK: Yüzde 36
MANİSA: Yüzde 36
ERZURUM: Yüzde 37
BATMAN: Yüzde 39
DİYARBAKIR: Yüzde 43
MARDİN: Yüzde 45
VAN: Yüzde 50
KIRŞEHİR: Yüzde 52
AĞRI: Yüzde 55
RİZE: Yüzde 90