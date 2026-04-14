Bu illerden arsa alan yaşadı: Bir bölgede artış oranı yüzde 90'a dayandı; İşte il il değerini katlayan arsalar

Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 15°
Pandemi sonrası gayrimenkul tercihlerinde yaşanan köklü değişim, arsa piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Popüler sahil kentleri ve büyükşehirler doygunluğa ulaşırken, arsa yatırımcının yeni gözdesi Anadolu illeri oldu. Bir bölge, yüzde 90’a dayanan artış oranıyla listenin zirvesine yerleşti.

Dilek Taşdemir
Endeksa & Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt’ün verilerine göre, arsa piyasası son üç yıldaki agresif yükselişin ardından daha öngörülebilir bir döneme girdi. Mart 2023'te Türkiye genelinde 2 bin 696 TL olan ortalama metrekare fiyatı, Mart 2026 itibarıyla 7 bin 92 TL’ye yükseldi.

Yıllık artış oranı yüzde 118 seviyelerinden yüzde 23’e gerileyerek piyasanın soğumaya başladığı sinyalini verdi. Ancak bu yavaşlama, her bölge için geçerli değil.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DOYGUNLUK, ANADOLU'DA FIRSAT

İstanbul’da metrekare fiyatları 20 bin TL bandını aşarken; İzmir, Antalya ve Muğla gibi illerde artış hızı yavaşladı. Yatırımcılar artık yüksek maliyetli büyükşehirler yerine, yüksek prim potansiyeli sunan Doğu ve İç Anadolu illerine yöneliyor.

KRİTİK UYARI

Arsa stokları son bir ayda Türkiye genelinde yüzde 33 oranında azaldı. Uzmanlar, artık temel sorunun "Fiyat ne kadar artacak?" değil, "Satılık arsa bulunabilecek mi?" olduğunu vurguluyor.

İŞTE İL İL ARSA DEĞER ARTIŞ ORANLARI

Türkiye genelinde ortalama artış yüzde 23 seviyesindeyken, bazı iller bu oranı ikiye, hatta üçe katladı. İşte sondan başa doğru yatırımcısına en çok kazandıran o iller:

TOKAT: Yüzde 30

BİLECİK: Yüzde 30

KIRIKKALE: Yüzde 31

ERZİNCAN: Yüzde 31

KONYA: Yüzde 33

BİTLİS: Yüzde35

BAYBURT: Yüzde 36

UŞAK: Yüzde 36

MANİSA: Yüzde 36

ERZURUM: Yüzde 37

BATMAN: Yüzde 39

DİYARBAKIR: Yüzde 43

MARDİN: Yüzde 45

VAN: Yüzde 50

KIRŞEHİR: Yüzde 52

AĞRI: Yüzde 55

RİZE: Yüzde 90

Kaynak: Haber Merkezi
