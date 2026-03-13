Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre; Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara yönünde yürütülen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı, akış diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 0-1. km ile İzmir Çevre Otoyolu’nun Gaziemir Kavşağı 0-1. km’lerinde orta refüjde sürdürülen aydınlatma çalışmaları sebebiyle, 22.00-05.00 saatleri arasında orta ve sol şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu’nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arası 2-5. km’lerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. km’lerinde yol yapım çalışmaları yüzünden Kırıkkale-Ankara yönünde iki şerit kapatıldı, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. km’lerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ordu istikameti iki yönlü trafiğe açıldı.İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. km’lerinde devam eden peyzaj çalışmaları nedeniyle saat 17.00’ye kadar her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. km’lerinde meydana gelen heyelan sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünde çift yönlü geçişe izin veriliyor.Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. km’lerinde Taraklı-Vezirhan yönünde yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. km’lerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. km’leri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı, ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.