Bu iki sisteme geçen cebini kurtarıyor: Hürmüz'ü devre dışı bırakacak gerçek güç

Danimarkalı yeşil düşünce kuruluşu CONCITO bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre, Avrupa Birliği’nde ısı pompası ve elektrikli araç kullanımına geçen haneler yılda ortalama 2 bin 200 eurodan (116 bin 380 TL) fazla enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Raporda, fosil yakıt fiyatlarındaki artışın elektrikleşmeyi daha cazip hale getirdiği vurgulandı.
İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması enerjide sorun yaratıyor. CONCITO’nun araştırmasına göre, elektrikli araç ve ısı pompası kullanan evlerin enerji giderlerinde ciddi oranda düşüş sağlandı. Analize göre, bu iki sistemi de kullanan aileler yıllık bazda 110 bin TL’yi aşan tasarruf sağlıyor.
FATURLARI DÜŞÜRÜYOR
Dünya'da yer alan habere göre, Danimarka merkezli çevre ve enerji politikaları kuruluşu CONCITO tarafından yayımlanan yeni analiz, Avrupa’daki hanelerin yeşil enerji dönüşümüyle ciddi tasarruf elde edebileceğini ortaya koydu.
Rapora göre, ısı pompası ve elektrikli araç kullanımına geçiş yapan Avrupa Birliği vatandaşları, yıllık enerji faturalarında ortalama 2 bin 200 euro tasarruf sağlayabiliyor. Uzmanlar, enerji vergilerinde yapılacak düzenlemeler ve elektriğin düşük tarifeli saatlerde kullanılması halinde bu rakamın daha da yükselebileceğini belirtiyor.
Araştırmada Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya’daki enerji maliyetleri ile hane tüketimleri incelendi. Tasarruf miktarlarının ülkeden ülkeye değiştiği ancak tüm ülkelerde “önemli seviyede” olduğu ifade edildi. Rapora göre Fransa, yıllık 3 bin 70 euroluk potansiyel tasarrufla listenin başında yer aldı. Almanya’da yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 1.950 euro, İspanya’da 2 bin euro, Polonya’da 1.870 euro ve İtalya’da ise 1.780 euro olarak hesaplandı.
CONCITO, hesaplamaların İran savaşı öncesindeki Eurostat verilerine dayandığını belirterek, son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişin tasarruf potansiyelini daha da artırabileceğini kaydetti.
Raporda, “Son dönemdeki fosil yakıt fiyat artışları, elektrikleşmenin ekonomik avantajını ve tüketicilerin fiyat şoklarından korunmasının önemini daha da güçlendirdi” değerlendirmesine yer verildi.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat riskleri, Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdı. İngiltere merkezli enerji şirketi Octopus Energy’nin verilerine göre, mart ayında ısı pompası satışları bir önceki aya göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. Fransa, Almanya ve Polonya’da ise 2026’nın ilk çeyreğinde ısı pompası satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 25 yükseldi.
Almanya’da ısı pompalarının satışlarının geleneksel doğal gaz kazanlarını geçtiği belirtilirken, ikinci el otomobil pazarları dahil birçok platformda elektrikli araçlara olan ilginin de hızla arttığı ifade edildi. Amsterdam merkezli OLX, Fransa, Romanya, Portekiz ve Polonya’daki platformlarında elektrikli araçlara yönelik kullanıcı taleplerinin son dönemde belirgin şekilde yükseldiğini açıkladı.
"FOSİL YAKIT MALİYET YARATIYOR"
CONCITO yetkililerinden Jens Mattias Clausen, Avrupa’nın petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlılığının tüketicileri küresel fiyat şoklarına açık hale getirdiğini söyledi. Clausen, “Bugün yaşanan fosil yakıt fiyat artışları tesadüf değil. Bu durum, Avrupa’nın büyük ölçüde ithal petrol ve doğal gaza bağımlı olmasının öngörülebilir sonucu” ifadelerini kullandı.
Raporda, elektrikleşme sürecindeki en büyük engellerden birinin yüksek kurulum ve satın alma maliyetleri olduğu belirtildi. Analize göre, ortalama bir AB hanesine sağlanacak 4 bin 500 euroluk hedefli destek, ısı pompasının geri ödeme süresini yaklaşık 5 yıla indirebilir.
Öte yandan elektrikli araç fiyatlarının da birçok ülkede benzinli araçlarla benzer seviyelere gerilediği kaydedildi. İngiltere’nin en büyük otomotiv platformlarından Autotrader, geçen ay yeni elektrikli araçların ortalama satış fiyatının ilk kez benzinli modellerin altına düştüğünü duyurdu. Birçok Avrupa ülkesinin elektrikli araç alımı ve şarj altyapısı kurulumu için teşvik sağlamaya devam ettiği bildirildi.