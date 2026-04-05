İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde skandallar zinciri yaşandığı iddia ediliyor. Hastane içinden gelen bilgilere göre nükleer sızıntı yaşanan binada hastaların sağlığı hiçe sayılırken internetteki sistemde bazı randevular ücretli veriliyor.

Sol Haber’de yer alan habere göre 2026 yılının üç aylık bölümünde büyük ihmaller ve skandal hamleler yapıldı.

Hastanede en dikkat çeken iddiaların başında, yönetim kadrosundaki bazı isimlerin hastane imkanlarını şahsi işletmesi gibi kullanması geliyor. Sağlık emekçileri, rektörlükte de görevi bulunan bazı profesörlerin siyasi kimliklerini açıkça kullanarak hastane kaynaklarını kullandığını belirtiyor.

İddiaya göre, çevrimiçi randevu sistemi üzerinden 8 bin lira gibi fahiş ücretlerle hasta kabul edilirken, yoksul halkın sağlık hizmetine ulaşması imkansız hale getiriliyor.

Ortaya çıkan iddialara göre, sabah 07.30’da açılan e-randevu sisteminde saniyeler içinde tükenen "bedava" randevuların aksine, "ücretli" randevu alındığında Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), ultrason ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi işlemler anında yapılıyor. Bu ücreti ödeyemeyen vatandaşların ise işlemleri yaptırmak için 4 ay beklemek zorunda kaldığı kaydedildi.

NÜKLEER SIZINTI YAŞANAN BİNADA 'ARİTMİ' ŞOVU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde daha önce yaşanan ve işçilerin tedbirsiz şekilde temizliğe zorlandığı "nükleer sızıntı" iddiası hafızalardaki tazeliğini korurken, skandal bir iddia daha gündeme geldi.

Sızıntı nedeniyle kapatılan GETAT binası, çalışan sağlığı hiçe sayılarak "Aritmi Bölümü" olarak yeniden açıldı. Konuya dair bir önlem alınıp alınmadığı resmi bir açıklama yapılmadığı için bilinmiyor.

Sağlık emekçileri, "Büyük bir icraat gibi pazarlanan bu durum, hem çalışanlar hem de hastalar için açık bir sağlık tehdididir" diyerek uyarıyor.

DEPREM RİSKİ VE İLKEL TAŞIMA YÖNTEMLERİ

Başhekimliğin halk sağlığını tehdit eden uygulamalarda "onay mercii" gibi çalıştığı hastanede, deprem dayanıklılığı olmadığı bilinen yataklı onkoloji servisi hala faaliyette.

Kanser hastalarının, yağmur ve soğuk altında, korunaklı olmayan sedyelerle binalar arası taşınması ise "sağlıkta devrim" iddialarının gerçek yüzünü resmediyor.

YÖNETİMDEN ÇALIŞANLARA BASKI İDDİASI

Öte yandan hastanede çalışanlara baskı ve sürgün tehdidi yapıldığı iddia ediliyor.

Başhekim ve Başmüdürlüğün, birim sorumluları aracılığıyla çalışanlara sistematik mobbing uyguladığı iddia ediliyor. Yer değişiklikleri ve baskılarla ilgili şikayetçi olan emekçilere ise yönetimin cevabı "haberimiz yok" oluyor, böylece emekçiler birim sorumlularıyla karşı karşıya bırakılıyorlar.

Özellikle engelli çalışanlara yönelik ayrımcı ve ötekileştirici tutumların idare tarafından görmezden gelindiği, çalışma barışının tamamen yok edildiği vurgulanıyor.