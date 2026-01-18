19 Ocak — Pazartesi

Palamut Zamanı

Günümüz ilişkilerini ve sosyal medya kültürünün birey üzerindeki etkisini merkeze alan oyun, dijital çağda iletişimin nasıl dönüşüme uğradığını sorguluyor. Modern anlatımı ve güçlü diyaloglarıyla, seyirciyi yalnızca bir hikâyeye değil, kendi gündelik alışkanlıklarına da bakmaya davet ediyor. Oyun, Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 20:30’da sahneleniyor.

İbrahim Selim ile Bu Gece

Söyleşi formatını sahne gösterisine dönüştüren program, sürpriz konuklar ve doğaçlama anlarla ilerliyor. Eğlenceli dili ve samimi atmosferiyle izleyiciyle doğrudan bağ kuran gösteri, %100 Studio’da saat 21:00’de gerçekleşiyor.

Ehlikeyf

Toplumsal roller, gündelik ikiyüzlülükler ve bireyin kendisiyle kurduğu çelişkili ilişki, mizah ve ironiyle sahneye taşınıyor. Seyirciyi güldürürken düşündüren yapısıyla dikkat çeken oyun, Touché by N Kolay sahnesinde saat 21:00’de izlenebilecek.



20 – 21 Ocak — Dans ve tiyatronun kesiştiği günler

Üçleme: Kayıp Kapı, Kayıp Oda ve Gizli Kat

Uluslararası topluluk Peeping Tom’un imzasını taşıyan bu üçleme, fiziksel tiyatro ve dansın sınırlarını bilinçli olarak ortadan kaldırıyor. Mekân algısı, beden kullanımı ve görsel anlatımın ön planda olduğu performanslar, izleyiciye alışılmışın dışında bir sahne deneyimi sunuyor. İki gece boyunca Turkcell Sahnesi’nde saat 20:30’da sahneleniyor.

Güneşin Oğlu

Onur Ünlü’nün sahneye uyarlanan metni, klasik tiyatro anlatısını güncel bir dil ve güçlü oyunculuklarla birleştiriyor. Hikâye, karakterler üzerinden toplumsal ve bireysel çatışmaları ele alırken, seyirciyi metnin içine çeken ritmini koruyor. Oyun, Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 20:30’da başlıyor.

Melis İşiten ile Zaten Şov

Gündelik hayattan beslenen anlatılar, samimi sohbetler ve mizahın iç içe geçtiği gösteri, seyirciyle sıcak bir bağ kurmayı hedefliyor. Tek kişilik sahne performansı, %100 Studio’da saat 21:00’de izleyiciyle buluşuyor.



21 Ocak — Perşembe

Benim Güzel Yatağım

Bireyin iç dünyasına, yalnızlığına ve zihinsel yolculuklarına odaklanan oyun, sade sahne diliyle dikkat çekiyor. Metin, izleyiciyi yavaşlayan bir anlatı temposuyla düşünmeye ve karakterin dünyasına yaklaşmaya davet ediyor. Gösteri %100 Studio’da saat 20:30’da sahneleniyor.

Cuban Classics by Emir Ersoy

Latin müziğinin enerjik ritimleri, klasik müzik altyapısıyla buluşuyor. Emir Ersoy’un düzenlemeleriyle sahneye taşınan konser, müzik türleri arasında köprü kuran yapısıyla öne çıkıyor. Etkinlik Touché by N Kolay’da saat 21:00’de gerçekleşiyor.



22 Ocak — Cuma

Sesler

Tek perdelik oyun, bireysel hafıza ile kolektif belleğin kesiştiği noktaları merkezine alıyor. Karakterler üzerinden geçmiş, travma ve hatırlama kavramlarını irdeleyen yapım, dramatik anlatımıyla dikkat çekiyor. Turkcell Platinum Sahnesi’nde 19:00–21:00 saatleri arasında sahneleniyor.

Afife

Türk tiyatro tarihinin simge isimlerinden Afife Jale’nin yaşam öyküsünü sahneye taşıyan oyun, kadınların sahne sanatlarındaki mücadelesine odaklanıyor. Tarihsel bir anlatıyı duygusal bir sahne diliyle birleştiren yapım, Turkcell Sahnesi’nde saat 20:30’da izlenebilecek.

Hidayet Tılı – Revizyon

Güncel olayları ve gündelik hayatı mizahi bir bakış açısıyla ele alan tek kişilik stand-up gösterisi, hızlı temposu ve doğrudan anlatımıyla öne çıkıyor. Gösteri Touché by N Kolay’da saat 21:00’de sahneleniyor.



23 Ocak — Cumartesi

Kerem Görsev Trio

Caz müziğinin önemli isimlerinden Kerem Görsev, trio formatında sahne alarak doğaçlama ve teknik ustalığı ön plana çıkarıyor. Konser, Touché by N Kolay’da saat 21:00’de gerçekleşiyor.

%100 Müzik Sunar: Duman

Türk rock müziğinin güçlü gruplarından Duman, sevilen parçalarından oluşan repertuvarıyla sahneye çıkıyor. Yüksek enerjili konser, Turkcell Sahnesi’nde saat 21:00’de başlıyor.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Latin müziğinin ritmik ve hareketli dünyasını sahneye taşıyan konser, dans ve müziği bir araya getiriyor. %100 Studio’da saat 21:00’de izleyiciyle buluşuyor.

Ezginin Günlüğü

Grup, yıllar içinde hafızalara kazınan folk-pop parçalarından oluşan repertuvarıyla sahnede yer alıyor. Konser, Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 21:00’de gerçekleşiyor.



24 – 25 Ocak — Hafta Sonu

Don Quixote (Müzikal)

Klasik eserin sahneye müzikal formda uyarlanmış yorumu, hikâyeyi çağdaş bir anlatımla yeniden ele alıyor. Gösteri, 24 ve 25 Ocak akşamları Turkcell Sahnesi’nde sahneleniyor.

Lalalar

Psikedelik ve retro öğeleri rock müzikle buluşturan grup, enerjik sahne performansıyla dikkat çekiyor. Konser, 24 Ocak’ta %100 Studio’da saat 21:00’de gerçekleşiyor.

Şenay Lambaoğlu

Caz müziğini modern düzenlemelerle yorumlayan sanatçı, kendi besteleri ve seçkileriyle sahnede yer alıyor. Etkinlik 24 Ocak’ta Touché by N Kolay’da saat 21:00’de.

Unseen Kids (Çocuk Etkinliği)

Çocuklara yönelik sahne arkası turları, tiyatronun perde arkasını keşfetme imkânı sunuyor. Etkinlik, 24–25 Ocak boyunca gün içinde düzenleniyor.

Karikatür ve Karakter Atölyesi

Çizim ve karakter tasarımına ilgi duyan katılımcılar için düzenlenen atölye, 25 Ocak’ta saat 14:00’te Arka Fuaye’de gerçekleşiyor.

Ali Congun Stand-Up

Dijital platformlarda tanınan Ali Congun, sahneye taşıdığı yeni gösterisiyle güncel mizahı izleyiciyle buluşturuyor. Gösteri, 25 Ocak’ta saat 20:00’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde.