Dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan bu gelişme sonrası, “Kuruluş Orhan dizisinde kim ayrıldı, neden ayrıldı?” soruları arama motorlarında yerini aldı.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Bu hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

Son haftalarda reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyen diziye usta oyuncu veda edecek.

VEDA SAHNELERİ ÇEKİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Osman Bey’e hayat veren değerli aktör Cihan Ünal ekibe veda ediyor.

Veda sahneleri çekilen usta aktör, Kuruluş Orhan’da 37 yıl sonra yeniden Osman Bey’i canlandırmıştı.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulunda ve liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdi. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

1969'da konservatuvarın tiyatro bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973-1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi-görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu.

1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi. 1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesinde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

YILIN TRANSFERİ

Geçtiğimiz günlerde diziye Alina Boz, ‘Asporça Hatun’ karakteriyle diziye transfer olmuştu.

ASPORÇA HATUN KİMDİR?

Asporça Hatun, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde stratejik bir öneme sahip olan bir Bizans prensesi. Babası, Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos olan Asporça, Osmanlı akınlarını engellemek amacıyla siyasi bir evlilikle Orhan Gazi’ye gelin gönderildi.

Evliliğinin ardından İslamiyeti kabul eden Asporça Hatun, yardımseverliğiyle tanındı ve çeşitli vakıflar kurarak toplum yaşamına önemli katkılarda bulundu.

ALİNA BOZ ASLINDA KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Moskova yakınlarında dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Boz, çocukluk yıllarını Rusya’da geçirdikten sonra yedi yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşındı.

Kısa sürede Türkçeyi öğrenen Boz, eğitimine İstanbul’da devam etti ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak profesyonel oyunculuk eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyerine Barış Manço Kültür Merkezi’nde başlayan Boz, dergi çekimleri ve reklam filmleriyle ekran deneyimi kazandıktan sonra televizyon dünyasına adım attı.