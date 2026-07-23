Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film

ONUN ŞAHSİ CEHENNEMİ

Nicolas Winding Refn’in yönettiği film kızını kurtarmaya çalışan bir askerle babasını arayan genç bir kadının kesişen hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn oturuyor.

Henüz 16 yaşında olan Jesse (Elle Fanning), model olma hayalleriyle Los Angeles’a gelir. Katıksız, yapaylıktan uzak ve doğal güzelliği; moda dünyasının önde gelen isimlerinin, ajansların ve fotoğrafçıların dikkatini anında çeker.

Ancak Jesse’nin bu hızlı yükselişi, podyum dünyasının kıdemli ve güzelliğini kaybetmekten korkan diğer modelleri (Gena, Sarah) ve makyaj sanatçısı Ruby arasında büyük bir kıskançlık ve takıntı dalgası yaratır. Jesse, masumiyetini ve kendini bulmaya çalışırken, güzellik açlığı çeken bu karanlık sektörün şahsi cehennemine adım adım çekilir. Film, yüzeyde basit bir modellik hikayesi gibi görünse de aslında derin ve sert bir sistem eleştirisidir.