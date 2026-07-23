Yeniçağ Gazetesi
23 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film

Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film

Dramdan korkuya, eğlenceli animasyonlardan doğa maceralarına kadar bu hafta beyaz perdede tam altı yeni film izleyiciyle buluşuyor. 24 Temmuz Cuma vizyona girecek filmler belli oldu. İşte sinema salonlarında haftanın öne çıkan yapımları...

Dilem Taştan Dilem Taştan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 1

Yaz sıcağında klimalı bir sinema salonunun ferahlığında kaybolmak isteyen sinemaseverler için bu hafta vizyon programı oldukça zengin ve çeşitli! Korkudan animasyona, Oscar ödüllü dramlardan doğa maceralarına kadar bu hafta tam altı yeni film izleyiciyle buluşuyor.

İşte haftanın öne çıkan filmleri ve sinema salonlarında sizi bekleyen heyecan dolu hikayeler:

1 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 2

ONUN ŞAHSİ CEHENNEMİ

Nicolas Winding Refn’in yönettiği film kızını kurtarmaya çalışan bir askerle babasını arayan genç bir kadının kesişen hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn oturuyor.

Henüz 16 yaşında olan Jesse (Elle Fanning), model olma hayalleriyle Los Angeles’a gelir. Katıksız, yapaylıktan uzak ve doğal güzelliği; moda dünyasının önde gelen isimlerinin, ajansların ve fotoğrafçıların dikkatini anında çeker.

Ancak Jesse’nin bu hızlı yükselişi, podyum dünyasının kıdemli ve güzelliğini kaybetmekten korkan diğer modelleri (Gena, Sarah) ve makyaj sanatçısı Ruby arasında büyük bir kıskançlık ve takıntı dalgası yaratır. Jesse, masumiyetini ve kendini bulmaya çalışırken, güzellik açlığı çeken bu karanlık sektörün şahsi cehennemine adım adım çekilir. Film, yüzeyde basit bir modellik hikayesi gibi görünse de aslında derin ve sert bir sistem eleştirisidir.

2 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 3

HAYATIMIN ŞARKISI

Film, rastgele bestelenen bir şarkının iki müzisyenin hayatını değiştirmesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda John Carney oturuyor.

Film, işitme engelli bir ailenin tek duyabilen bireyi olan 17 yaşındaki Ruby Rossi'nin hikayesini anlatır. (Filmin orijinal adı olan CODA, "Child of Deaf Adults" yani İşitme Engelli Yetişkinlerin Çocuğu anlamına gelir.)

Ruby, sabahları ders başlamadan önce ailesinin balıkçı teknesinde çalışır ve onların dış dünyayla olan en büyük tercümanı/köprüsüdür.
Okulun koro kulübüne katılan Ruby, burada şarkı söylemeye karşı büyük bir yeteneği ve tutkusu olduğunu keşfeder.
Müzik öğretmeni onu prestijli bir müzik okulunun elemelerine hazırlanması için teşvik ederken, Ruby ailesine olan bağlılığı ile kendi hayallerinin peşinden gitme arasında sıkışıp kalır.

3 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 4

HANNAS 3

Film, insan bedenini ve zihnini ele geçiren gizemli bir varlığın (Hannas) yol açtığı yıkımı ve bu lanetten kurtulmaya çalışan insanların mücadelesini konu alır. Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu oturuyor.

Serinin bu halkasında "Hannas" kavramı, tıpkı biyolojik veya ruhsal bir parazit gibi insan zihnine sızan, kişinin korkularından ve zayıflıklarından beslenen karanlık bir güç olarak işlenir.
Ana karakterler, sırlarla dolu bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalırken; olaylar çözüldükçe işin içinden çıkılmaz bir kabusun içine sürüklenirler.
Büyü, musallat ve psikolojik çöküş temaları etrafında şekillenen hikaye, karakterlerin kendi aralarındaki güveni kaybetmesiyle daha da tırmanır.

4 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 5

PİNOKYO KANLI MASAL

(Orijinal adıyla: Pinocchio: Unstrung veya masal uyarlaması korku projeleri kapsamındaki adıyla), çocukluğumuzun masum Pinokyo hikayesini alıp karanlık, vahşi ve kanlı bir korku filmine dönüştüren "Pooh-verse" (Twisted Childhood Universe / Burkulmuş Çocukluk Evreni) projesinin bir parçası.. Yönetmen koltuğunda Rhys Frake-Waterfield oturuyor.
|Ayı Winnie: Kan ve Bal (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) filmlerinin arkasındaki yapımcılar tarafından hayata geçirilen bu konsept, telif hakları kamuya mal olan (public domain) klasik çocuk masallarını slasher/korku türünde yeniden yorumluyor.

5 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 6

NASRETTİN HOCA: ZAMAN YOLCUSU 4

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisinden beyaz perdeye aktarılan ve çocuklara eğlenirken tarih, dostluk ile problem çözme bilincini aşılamayı hedefleyen popüler animasyon serisinin devam filmidir. Yönetmen koltuğunda Nurullah Yenihan oturuyor.

Siyah Martı Animation Studios ve TRT ortak yapımı olarak hazırlanan film, geleneksel Türk mizahını zaman yolculuğu ve fantastik macera ögeleriyle birleştirir. Film, Nasreddin Hoca ve çocukların zamanın dengesini korumak için girdiği aksiyon dolu yeni bir macerayı konu alır.

6 7
Bu hafta vizyonda yok yok: Korkudan dramaya, animasyondan maceraya 6 yeni film - Resim: 7

İZCİ TAKIMI ŞELALENİN PEŞİNDE

Çocukların doğa sevgisini, takım ruhunu ve keşfetme arzusunu merkeze alan eğlenceli ve macera dolu bir yerli aile/çocuk filmidir. Yönetmen koltuğunda Yönetmen Burak Kaan Şimşeker oturuyor.

TRT Çocuk yapımlarının ve yerli çocuk sinemasının mantığıyla örtüşen bu film; dostluk, doğada hayatta kalma ve yardımlaşma gibi olumlu değerleri eğlenceli bir dille beyaz perdeye aktarır. Film, bir yaz kampına katılan cesur izci çocukların, haritada bile yer almayan gizemli bir şelaleyi bulmak için çıktıkları heyecan dolu macerayı anlatır.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro