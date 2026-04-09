Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson’un başrollerini paylaştığı 2012 yapımı “Açlık Oyunları” da dahil olmak üzere bu hafta sinema salonlarında 9 yeni film vizyona giriyor.

Aksiyondan komediye, gerilimden animasyona kadar geniş bir yelpazede yapımlar izleyicilerle buluşacak.“Nasıl Katil Olunur”, Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace ve Bill Camp’ın rol aldığı gerilim, dram ve komedi unsurlarını bir arada barındıran bir yapım.

John Patton Ford’un yönettiği film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve ömrü boyunca maddi sıkıntı çeken Beckett’ın miras sırasında kendisinden önde gelen aile üyelerini öldürmeye karar vermesiyle başlayan olayları anlatıyor.

“Bitmesin Hikayemiz”, Robert Ronny’nin yazıp yönettiği romantik komedi türünde bir film. Bryan Domani, Vanesha Prescilla ve Davina Karamoy’un oynadığı yapım, gençlik yıllarından beri birlikte olan iki gençten birinin ağır bir hastalığa yakalanması sonrası yaşananları merkeze alıyor.

“Açlık Oyunları”, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson’un başrollerinde yer aldığı Gary Ross’un yönettiği 2012 yapımı film yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor.

“Timur: Bir Fatih’in Yükselişi”, Jacob Schwarz’ın yönetmenliğindeki aksiyon ağırlıklı tarihi yapım.

Christian Mortensen’in başrolünde olduğu film, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında tarihin en korkulan fatihlerinden Timur’un yükselişini beyaz perdeye taşıyor.

“Kopya Kağıdı”, Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed ve Kamal Abu Raya’nın rol aldığı Khaled Diab’ın yönettiği Mısır yapımı komedi filmi. Lisede sınav sırasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesi üzerine sınıftaki farklı karakterlere sahip öğrencilerin ölümü gizleyerek kopya çekme çabalarını konu alıyor.

“KUL dilemma”, Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar ve Sadi Celil Cengiz’in başrollerinde yer aldığı Mehmet Emin Yıldırım’ın filmi. Bastırılmış duygularıyla boğuşan bir adamın çocukluk arkadaşıyla karşılaştığı gerilim dolu bir gecede geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

“Iron Lung”, Mark Fischbach’ın yönetip başrolü Caroline Kaplan ve Troy Baker ile paylaştığı yapım. Yaşanan bir felaketin ardından yıldızların ve gezegenlerin kaybolduğu kıyamet sonrası bir dünyada, bir mahkumun “Iron Lung” adlı denizaltıyla ıssız bir aydaki kan okyanusunu keşfe çıkarak kayıp gök cisimlerini arama macerasını işliyor.

“Karabasan”, Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer ve Ali Buga’nın oynadığı Mesut Çetin’in yönetmenliğindeki yerli korku filmi.“

Kutup Kahramanları”, Aleksey Zamyslov’un yönettiği Rus yapımı animasyon film. Kutupların dondurucu atmosferinde geçen yüksek tempolu bir macerayı anlatıyor.