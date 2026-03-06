Bu hafta sinemada neler var? İşte vizyondaki 9 yeni film

TAVŞAN İMPARATORLUĞU

Dram

Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer'in oynadığı Seyfettin Tokmak'ın filmi "Tavşan İmparatorluğu", çocukluğun kırılganlığını ve hayal gücüyle örülü melankolisini konu alıyor.

12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.