Bu hafta sinemada neler var? İşte vizyondaki 9 yeni film

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları, Berlin Film Festivali'nden ödülle dönen Emin Alper imzalı "Kurtuluş" ve Jessie Buckley'nin son filmi "Gelin!" oldu.
Bu hafta Türkiye’deki sinema salonlarında 9 yeni film vizyona girdi. Sinemaseverler bu hafta romantik komediden gerilime dramdan korkuya ve fantastikten tarihe filmlere doyacak. İşte 6 Mart Cuma günü vizyona giren filmler…Derleyen: Tuğçenur Acar
ANN LEE EFSANESİ
Dram, Müzikal, Tarihi, Biyografi
Amanda Seyfried, Lewis Pullman ve Thomasin McKenzie'nin başrollerini paylaştığı Mona Fastvold'un filmi "Ann Lee Efsanesi", Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee'nin gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
GELİN!
Korku, Bilim Kurgu
Film, 1930'ların Chicago'sunda kendisine bir partner yaratmak isteyen Frankenstein'ın Canavarı'nın Dr. Euphronious'tan yardım alarak öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Yalnız bir Frankenstein, 1930’ların Chicago’suna giderek, çığır açan bilim insanı Dr. Euphronious’tan kendisine bir eş yaratmasını ister. İkili, öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürür ve Gelin doğar. Sonrasında yaşananlar, ikisinin de hayal edebileceğinden öteye geçer: Cinayet, ruh istilası, delilik sınırında bir kültürel ayaklanma ve yasaklı aşıkların sarsıcı romantizmi..
HERO'NUN 100 GECESİ
Fantastik, Romantik
Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Safia Oakley Green ve Felicity Jones'in oynadığı "Hero'nun 100 Gecesi," Julia Jackman yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.
Fantastik unsurlar taşıyan dram türündeki film, uzak bir şatoda yaşayan ihmalkar bir koca, genç eşi Cherry ve sadık hizmetçi Hero arasındaki hassas dengelerin, eve gelen çekici misafirle altüst olmasını konu alıyor
Ücra bir kalede yaşayan genç bir kadın, ihmalkar kocası tarafından sadakatini sınamak amacıyla yüz gece boyunca yalnızlığa terk edilir. Genç kadın, bu süreçte sadık hizmetçisi ve kocasının baştan çıkarıcı arkadaşı ile karmaşık bir aşk üçgeninin ortasında kalacaktır.
HOPLAYANLAR
Komedi, Bilim Kurgu
Film; bilim insanlarının, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel’ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu ediniyor.
KURTULUŞ
Dram
Emin Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kurtuluş", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.
SHELL: GÜZELLİK MERKEZİ
Gerilim, Korku, Komedi
Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber ve Elizabeth Berkley'in başrollerini paylaştığı "Shell: Güzellik Merkezi", korku, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.
Max Minghella'nın yönettiği film, K ariyerini geri kazanmak için çırpınan, bir zamanlar çok sevilen aktris Samantha Lake, sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasına çekilir ancak kusursuz yüzeyinin altındaki korkunç gerçeği ortaya çıkarır.
ŞEYTAN-İ CİN
Korku
Erkan Demir'in çektiği, Bülent Çelik, Asuman Gülengül ve Hüseyin Taş'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Şeyatin-i Cin", bir ailenin başından geçen tuhaf olaylar etrafında dönüyor.
TAVŞAN İMPARATORLUĞU
Dram
Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer'in oynadığı Seyfettin Tokmak'ın filmi "Tavşan İmparatorluğu", çocukluğun kırılganlığını ve hayal gücüyle örülü melankolisini konu alıyor.
12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.
UÇAN KÖFTECİ
Dram
Rezan Yeşilbaş'ın yönettiği, Nazmi Kırık, Selin Yeninci ve Aram Dildar'ın oynadığı "Uçan Köfteci", öteden beri sahip olduğu uçma isteğini paramotor denen alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeden bir seyyar köftecinin hikayesini odağına alıyor.