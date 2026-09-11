Haftanın Konseri: Festival Buluşması

(6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında)

Klasik müzik konserlerine mesafeli duranların zihninde çoğu zaman müzikten önce o salonların ciddi havası beliriyor: Siyah takım elbiseler, gergin suratlar, nefes almaya korkulan bir sessizlik ve ne zaman alkışlayacağını bilemediği için ellerini dizine çivileyen insanlar… Oysa oda müziği başka bir dünya. Orkestranın o devasa kalabalığı aradan çekilince, müzisyenle müzik arasındaki bağ çok daha çıplak kalıyor.

Bu hafta bunu tecrübe etmek için istikamet Süreyya Operası.

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamındaki Festival Buluşması, 11 Eylül Cuma akşamı altı birinci sınıf müzisyeni aynı sahnede topluyor. Kemanlarda Emmanuel Coppey ve Katerina Chatzinikolau, viyolalarda Razvan Popovici ve Ali Başeğmezler, viyolonsellerde ise Marc Coppey ile festivalin de arkasındaki isim Nil Kocamangil var.

Bu “altı müzisyen” mevzusu önemli çünkü akşamın kurgusu sahnenin adım adım genişlemesi üzerine kurulu.

İlk yarıda Rus besteci Anton Arensky’nin La minör Yaylı Dörtlüsü No. 2, Op. 35’i dinleyeceğiz. Arensky, alışılmış yaylı dörtlü düzenindeki ikinci keman yerine ikinci çelloyu kullanarak daha derin ve koyu bir tını yakalamış. Sahnede bu eser için kadrodan dört kişiyi izleyeceğiz. İkinci hareketinde Çaykovski temalı varyasyonlar barındırması da Arensky’nin Çaykovski’ye olan bağlılığını düşününce gayet şık bir pas olmuş.

İkinci yarıda ise kadro tamamlanıyor ve olay Çaykovski’nin Re minör Yaylı Altılısı, Op. 70 – Souvenir de Florence eserine bağlanıyor. Altı kişinin tamamının sahneye çıktığı bu iş, Çaykovski’nin 1890’daki Floransa ziyareti sırasında filizlenen bir eseri. İsminde Floransa geçiyor diye hemen arkada Akdeniz güneşi batan romantik bir kartpostal müziği beklemeyin. Dört bölümlü, özellikle finalinde temposu iyice yükselen ve dinamizmi yüksek bir eser.

Bence gecenin asıl olayı programın kendisinden çok, bu altı ismin ilk kez bu festival için bir araya gelip aynı proje etrafında buluşması. Yani gidip sadece “iki klasik eser dinleyip çıkmak” değil; farklı coğrafyalarda kendi kariyerlerini yürüten müzisyenlerin o anki canlı kimyasını yakalamak.

Bazen klasik müzikte ihtiyacımız olan şey tam olarak bu; önümüze afiş afiş “büyük prodüksiyon” diye pazarlanan işler koymak yerine, işini iyi yapan müzisyenleri düzgün bir salona bırakmak.

Gerisini zaten onlar hallediyor.



Haftanın Tiyatrosu: Abdullah, Konuş!

Birinin sizi kaybetmemek için konuşmaya başladığını düşünün. Sonra o konuştukça kendisini haklı çıkarmaya, sizi suçlu hissettirmeye, en sonunda da bütün hikâyeyi kendi etrafında döndürmeye başladığını… Ve en fenası; sizin gerçeklik algınızı bulandırıp, tam olarak haklı olduğunuz bir konuda bile kendinizden şüphe ettirerek size özür dilettiği o anı.

Tanıdık geldi mi?

Muhtemelen hayatınızın bir yerinde siz de bir Abdullah’a rastladınız. Belki partnerinizdi, belki tam adını koyamadığınız bir ilişki, belki de “en yakınım” dediğiniz dostunuz… Ya da hayatınıza bir dönem girip sizden parçalar kopardıktan sonra arkasında “Ben bu insanla ne yaşadım, kendi aklımı nasıl yitirmedim?” sorusunu bırakan o insanlardan biri.

Gittiğimiz her yerde, her ilişkide maruz kaldığımız o malum narsisizm salgınının tam ortasından konuşuyor oyun. Kendini anlatırken bir türlü susmayan, her tartışmada bir yolunu bulup mağdur olmayı başaran, kendi yaptığı yıkımları açıklamak için sayfalarca gerekçe bulup sizin gösterdiğiniz en insani tepkiyi bile dosyalık bir suç hâline getiren o profilden bahsediyoruz. Kurtulana kadar canınızın çıktığı, ruhunuzu emen insanlar…

İşte “Abdullah, Konuş!” tam da böyle bir karakterin peşine düşüyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları öyküsünden hareketle yeniden yazılan oyun, Tanpınar’ın Abdullah’ını bugünün manipülatif ilişkilerinin ortasına bırakıyor. Üstelik bunu “bakın, aramızda narsist biri var” diye ucuz bir parmak sallamayla yapmıyor. Çok daha can sıkıcı bir şey yapıyor: Abdullah’ı bize ürkütücü derecede tanıdık hâle getiriyor. Çünkü oyunun kendi tanımıyla bu, hem hayatımızı cehenneme çeviren o insanlara hem de zaman zaman onlara benzeyen taraflarımıza ayna tutan bir karakter.

Abdullah’ın hikâyesi bir ayrılığın ardından başlıyor. Sevgilisini manipüle ederek yanında tutmaya, gitmesine izin vermemeye çalışan bu karakterin gecesi uzadıkça mesele sevgilisini geri kazanma çabasında uzaklaşıyor sonuç olarak karşımıza, yüzleşmekle kaçmak, kendinden nefret etmekle kendini aklamak arasında gidip gelen hastalıklı bir zihin çıkıyor.

Ve burada insanın aklına ister istemez şu geliyor: Hayatımızdaki o narsist Abdullah’lar gerçekten kendilerinin Abdullah olduğunu biliyor mu?

Muhtemelen hayır. Zaten bu ilişkilerin en yorucu, insanı tüketen tarafı da burada. Çünkü hayatımızdaki en zehirli insanlar hiçbir zaman kendilerini kötü taraf olarak görmüyor. Herkes kendi hikâyesinin mağduru ve haklı tarafı. Kendi hatasına bin bir türlü psikolojik kılıf, sizin çaresiz çırpınışınıza ise ağır bir hüküm buluyorlar. Bir tartışmayı bitirmek yerine uzatıyor, özür dilemek yerine neden öyle yapmak zorunda kaldıklarını anlatıp suçu yine size yıkıyorlar.

Ve bir noktadan sonra insanın içinden sadece “Tamam Abdullah, konuşma artık, yeter” demek geçiyor.

Ama oyun tam da bu noktada ilginçleşiyor.

Çünkü “Abdullah, Konuş!”, tek kişilik bir oyun olmasına rağmen tek bir insanı anlatmıyor. Sahnedeki Alperen Abdullah Türkekul, Abdullah’ın zihnindeki o bitmek bilmeyen manipülasyon trafiğini fiziksel tiyatro ve anlatı tiyatrosunu bir araya getirerek kuruyor. Sahne de öyle kalabalık değil: Bir sandalye ve dört ışık ayağıyla o gerçeküstü ve boğucu dünyanın içine çekiliyoruz.

Üstelik 70 dakikalık bu performansın XXV. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde “Tek Kişilik Performans” ödülüne layık görülmüş olması da sahne tarafında işin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.

Benim bu oyunda en merak ettiğim ise Abdullah’ın sonunda ne yapacağı değil; bizim Abdullah’ı izlerken kendi geçmişimizle ve maruz kaldığımız o manipülasyonlarla yüzleşirken koltuğumuzda ne kadar rahatsız olacağımız.

Çünkü başkasının toksik davranışını teşhis etmek, hatta o ilişkiden canını kurtarmak büyük bir zafer. Asıl zor olan, o karanlık anlatının karşısında kendi sınırlarımızı yeniden hatırlayabilmek.

Abdullah konuşacak.

Bakalım biz dinlerken zihnimizdeki hangi hesapları kapatacağız.

Evet, konuş Abdullah. Dinliyoruz…



Haftanın Filmi: İçimizdeki Yabancı (L’Inconnue)

Bir sabah uyandığınızı ve bedeninizin size ait olmadığını düşünün.

Aynaya bakıyorsunuz ama gördüğünüz yüz sizin yüzünüz değil. Üstelik o beden, daha birkaç saat önce gözünüzü bile ayıramadığınız, peşinden gittiğiniz bir yabancıya ait.

Arthur Harari’nin yönettiği “İçimdeki Yabancı” (L’Inconnue), tam da bu tekinsiz sorunun peşinden gidiyor.

Kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçı olan David Zimmerman, arkadaşlarının ısrarıyla gittiği bir partide gizemli bir kadın görüyor ve kısa sürede ona karşı takıntı haline getirip, takip ediyor. Sonra gece bitiyor, sabah oluyor ve David gözlerini açtığında kendisini o kadının bedeninde buluyor.

Buraya kadar “Bir dakika, ne?” demek serbest.

Çünkü film bundan sonrasını basit bir beden değiştirme hikâyesi olarak bırakmıyor. Bir insanın başka birinin bedenine geçtiğinde kimliğinin ne kadarının değiştiğini, kendisinden geriye ne kaldığını ve başkasını gerçekten tanımanın mümkün olup olmadığını kurcalıyor.

David’in başkasının bedeninde uyanması, ister istemez “bakış” meselesini de ortaya çıkarıyor. Bir insanı dışarıdan izlemek başka, onun bedeninin içinde yaşamak bambaşka. Hele ki o insanı daha önce yalnızca kendi arzularınız ve merakınız üzerinden kurgulamışsanız…

Çünkü bazen birine bakarken aslında onu değil, kendi kafamızda yarattığımız hâlini görüyoruz. David’in hikâyesi de tam burada tuhaflaşıyor; takıntı duyduğu kadını gerçekten tanımaya mı başlıyor, yoksa onun hayatına girince kendi hakkında bilmediği şeylerle mi karşılaşıyor?

Bir insanı ne kadar izlerseniz izleyin, onu gerçekten tanıyabilir misiniz? Yoksa gördüğümüz kişi, biraz da kendi zihnimizin yansıması mı?

David’in beden değiştirmesinden çok, bakışının değişip değişmediğini merak ediyorum.

Belki de filmin asıl yabancısı, aynada gördüğümüz kişi değil.

İçimizde yıllardır taşıdığımız ve hiç tanımadığımız o diğerimizdir.



Haftanın Sergisi: Sıradışı Minas

Kütahya denilince akla ilk gelen çini sanatı. Benim içinse bu mesele biraz daha tanıdık; çocukluğumdan beri hayatın içinde olan, memleketime her gidişte mutlaka bir yerlerde karşıma çıkan o desenli tabaklar, çiniler, renkler…

Çünkü karşımızda yalnızca güzel tabaklar, geleneksel motifler ve ustalıkla işlenmiş desenler yok. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında Kütahya’da üretim yapan Minas Avramidis’in eserleri üzerinden, bir zanaatın nasıl kabuk değiştirebildiğini ve dönemin dünyasından nasıl beslendiğini görüyoruz.

Serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Minas’ın “Genovefa Hikâyesi” tasvirli tabakları. Bir çini tabağın üzerine yalnızca çiçek veya geometrik motifler işlemek yerine, koca bir hikâyeyi sahne sahne anlatmak… İşte burada insan ister istemez durup daha uzun bakıyor.

Üstelik bu hikâyenin de kendi hikâyesi var. Minas, Genovefa anlatısını Karamanlıca (Türkçe metinlerin Yunan alfabesiyle yazılışı) yayımlanan bir tefrikadan ve Rum mahalle kahvehanelerinde yaygın olan Sotiris Christidis imzalı taşbaskılardan esinlenerek eserlerine taşıyor. Yani vitrinde gördüğümüz bir tabak; dönemin okuma kültüründen kahvehanelerine, taş baskılarından Kütahya’daki üretim hayatına kadar uzanan canlı bir dünyanın izini taşıyor.

Serginin benim için en güzel tarafı da tam olarak burada.

Kütahya çiniciliğini yalnızca “geleneksel motifler” kalıbı üzerinden anlatmak yerine; esin, hikâye, yenilik ve üretim üzerinden yeniden düşündürüyor. Minas’ın ellerinde çini, yalnızca bir süsleme yüzeyi olmaktan çıkıp yaşayan bir hikâye dönüşüyor.

Memleketime ait bu kültürü yıllardır bildiğimi sanıyordum. Meğer aynı çiniye bakmanın, onu okumanın başka yolları da varmış.

Belki de “Sıradışı Minas”ın asıl sürprizi tam olarak bu: İnsanın en iyi bildiği yere bile keşfeden bir gözle bakabilmesi.

