Haftanın Konseri: Ferit Odman

Pazar günü denildiğinde hepimizin aklına gelen "evden çıkmama, kahve içip koltuğa yapışma" hali vardır ya... Gün boyu o miskinliğin hakkı verilir, sonra saat sekiz-dokuz gibi insanın içine garip bir his çöker "Koca pazarı yine heba ettik". Oysa İstanbul’daysan ve o vicdan azabına teslim olmak istemiyorsan her zaman bir B planın olmalı. Hele ki işin içinde iyi bir müzik varsa.

6 Eylül Pazar günü Swissôtel The Bosphorus’un Chalet Garden alanında düzenlenecek Jazz’n Chill tam olarak bu kafa için biçilmiş kaftan. Etkinlik öğleden sonra başlıyor, akşam saat 21.00’de ise Ferit Odman sahnede. Yani öyle "Eyvah, konsere yetişeceğim" stresi yok; pazarın rehavetini gün boyu açık havada, iyi yemek ve yayılmaca eşliğinde yaşayıp geceyi şahane bir caz performansıyla kapatmalık bir organizasyon.

Ayrıca Ferit Odman’ı sadece "Türkiye’nin önde gelen caz davulcularından biri" kalıbıyla anmak bence biraz yetersiz kalıyor. Cazda davul arkada durur ama ritmi o koyar, gruba alan açar, tek bir tuşeyle parçanın rengini değiştirir. Odman’ın sahnesinde de o kontrolü ve akışı net hissediyorsunuz.

Hazır lafı gelmişken Autumn in New York ve Nommo albümlerine de bir kulak kabartmak lazım. Özellikle Nommo, adını Batı Afrika mitolojisindeki o yaratıcı ruhtan alıyor ki zaten daha ilk parçada başka coğrafyanın ezgilerini hissedebiliyorsunuz.

İstanbul’un etkinlik keşmekeşinde her gün yüzlerce duyuru kaybolup gidiyor. Bazıları ise "Buna gerçekten zaman ayrılır" dedirtiyor. Ferit Odman Quintet’in 6 Eylül’deki konseri benim için kesinlikle o kategoride.

Velhasıl kelam, bu pazarın B planı belli: İyi yemek, açık hava, Ferit Odman.





Haftanın Tiyatrosu: Operadaki Hayalet

“Gölgelerdeki o şekil kimdi? Maskenin ardındaki yüz kime ait?”

2004 yapımı o meşhur filmini kaç kez izlediğimi hatırlamıyorum bile, sanırım bu gotik masala karşı ayrı bir zaafım var… O zaafımı bir de tiyatro sahnesinde kanlı canlı tecrübe etmek benim için bambaşka bir heyecan.

Gaston Leroux’nun bu ikonik eserinin yarattığı o büyüleyici atmosfere zaten çoğumuz aşinayız. Paris Operası’nın altındaki o mum ışıklı karanlık mahzenlerde yaşanan, ihtiras ve tarihin en trajik aşk hikâyelerinden biri. Şarkıda fısıldanan o dize aslında bütün o duygusal fırtınayı çok güzel özetliyor: "Yavaşça, nazikçe gece ihtişamını serer... Kavra onu, hisset; titrek ve şefkatli..."

Tiyatro takviminde öne çıkan tek perdelik müzikal Operadaki Hayalet, bizi o bildiğimiz gotik anlatının içine canlı canlı çekmeye hazırlanıyor. Hafta sonunu sıradan bir aktiviteyle geçirmek yerine, o zamansız, hafif ürpertici ama bir o kadar da romantik hikâyenin içinde kaybolmak isteyenler kaçırmasın derim.

Haftanın Filmi: Casablanca

Sinema tarihinin en ikonik üç sahnesi hangi filmde deseler muhtemelen o ilk üç sahne Casablanca’dan çıkar. Humphrey Bogart’ın trençkotu, Ingrid Bergman’ın o buğulu bakışları ve fonda çalmaya başladığı an insanı 1940’lara ışınlayan As Time Goes By...

İşte bu sinema efsanesini evde ekrandan değil, yıldızların altında, açık hava sinemasında izlemek için bir fırsatımız var. Casablanca, bu hafta sonu açık havada nostalji tutkunları ve film severler için gösterime giriyor.

O meşhur "Tekrar çal Sam" hissini açık hava atmosferinde yaşamak, tarihin en büyük aşk ve fedakarlık hikayelerinden birine kendinizi bırakmak isterseniz listenizin en başına yazın derim.

+Bir kez çal, Sam. Eski günlerin hatırına…

-Ne demek istediğinizi anlamadım Bayan Ilsa

+Çal şunu, Sam. 'As Time Goes By'ı çal.

Haftanın Sergisi: Karanlıkta Diyalog

Tüm gün ekranlara bakmaktan gözümüzün ferinin söndüğü, bildiğimiz her şeyi sadece "görerek" tükettiğimiz şu çağda, insanı baştan aşağı sarsacak bir deneyim arıyorsanız adres: Karanlıkta Diyalog. Burası için klasik anlamda bir "sergi" demek biraz yetersiz kalır; daha çok tokatlandığınız bir alan.

Zifiri karanlığın ortasında, görme engelli rehberlerin eşliğinde bir yolculuk. Hani o her gün koştur koştur geçtiğimiz İstanbul var ya; vapur sesi, parktaki çimlerin kokusu, bir kafe masasına oturup sipariş verme stresi... Hepsini dokunarak, koklayarak ve dinleyerek sıfırdan tecrübe ediyorsunuz. İlk beş dakika "Acaba ışıklar ne zaman yanacak?" paniklemesi yaşamak garanti ama hemen ardından zihninizin diğer duyulara teslim oluşu inanılmaz bir hafifleme getiriyor.

Gayrettepe Metro İstasyonu’ndaki Turkcell Diyalog Müzesi’nde devam eden bu sergi, hafta sonunu boş boş AVM gezerek harcamak istemeyenler için birebir.

Bu hafta sonu şehri gözlerinizle değil de kulaklarınızla ve ellerinizle hissetmek, bir an olsun "görmeden anlamanın" ne demek olduğunu tatmak isterseniz bir şans verin derim. Çıkışta gün ışığına baktığınızda her şey biraz daha farklı görünecek, garanti ederim.