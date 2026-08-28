Haftanın Konseri: Ormanda Caz & Piknik VI

30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu cazın özgür ruhuyla geçirmek isteyenler için Caz & Piknik, bu yıl 6. edisyonuyla müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

Life Park’ta gerçekleşecek etkinlik, öğle saatlerinde başlayacak ve gün boyu farklı isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Leyanner Chibas Duporte, Alp Ersönmez - Cereyanlı, Kerem Görsev Quartet ve Zuhal Olcay’ın sahne alacağı etkinlikte cazın farklı yorumlarını dinlemek mümkün olacak.

Bu yıl etkinliği özel kılan bir başka güzel detay ise Zafer Bayramımıza denk gelmesi. Bayramın coşkusunu şehrin kalabalığından uzak, ağaçların gölgesi altında; kamp sandalyesini ve piknik sepetini kapıp, cazın ahengine kapılacağımız dingin ama bir o kadar da coşkulu bir ortam yaşamak için rotanızı Life Park’a çevirebilirsiniz.

Haftanın Tiyatrosu: Şatonun Altında

Bir hikâyeyi hep başroldekilerin gözünden dinleriz, oysaki tarihinin bir de görünmeyen tarafı ve görünmeyen kahramanları vardır. O büyük hesaplaşmalar, savaşlar, barışlar yaşanırken birileri de sarayın arka kapısında bütün bunların gizli tanığı olarak hayatına devam eder. Şatonun Altında, Macbeth’in hikâyesine işte o görünmeyen tanıkların gözünden bakıyoruz.

Shakespeare’in Macbeth’i iktidar mücadelesinden çok daha fazlası. İnsanın kendi kurduğu korku hapishanesine kendini mahkûm ettiği, kurtulmak için attığı her adımda karanlığa gömüldüğü bu tragedya, hırsın bir insanı nasıl çöküşe sürüklediğini anlatıyor.

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın sahneye taşıdığı Şatonun Altında ile Macbeth’e bu kez iki çamaşırcı kadının gözünden bakıyoruz. Sarayda olan biten her şeyin içinde ama o ihtişamının dışında kalan bu iki kadın, yukarıda olup bitenlere sessizce şahit oluyor. Üstelik hikâye Macbeth’in ölümünden sonra başlıyor. Hiçbir şeye inanmayan, her şeyle dalga geçen bu iki kadının anlatımıyla hikâyeye başka bir yerden bakıyoruz.

Clown, fiziksel hikâye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk ve bufon gibi farklı oyunculuk biçimlerini bir araya getiren oyun, Shakespeare’in tragedyasını alışılagelmişin dışına taşıyor. Macbeth’in ardından şatoda neler kaldığını merak edenler için bu hafta sonu tiyatro sahnesinde başka bir hikâye var.

Haftanın Filmi: Köpekler ve Yıldızlar

İnsan, sahip olduğu her şeyi kaybettiğinde geriye ne kalır? Evini, sevdiklerini, alıştığı hayatı hatta güvende hissettiği o dünyayı kaybettiğinde…?

Ridley Scott’un yönetmen koltuğuna oturduğu Köpekler ve Yıldızlar, büyük bir salgının ardından dünyanın neredeyse yaşanmaz hale geldiği bir gelecekte geçiyor. İnsanların büyük çoğunluğu hayatlarını kaybetmiş, geri kalanlar ise yeni dünyanın kurallarına ayak uydurmaya çalışıyor. Hig ise köpeği ve eski deniz piyadesi olan Bangley ile birlikte terk edilmiş bir havaalanında yaşamını sürdürüyor. Ta ki telsizinden gelen bir ses, uzun zamandır susturduğu o merakı yeniden uyandırana kadar.

Köpek ve Yıldızlar, kıyamet sonrasını anlatan filmlerde alıştığımız o büyük yıkımın ötesine bakıyor. Dünyanın sonundan ziyade, dünyanın sonundan sonra insanın içinde ne kaldığına odaklanıyor. Belki de asıl mesele: Her şeyimizi kaybettiğimizde bile bizi insan yapan şeyleri kaybetmemek.

Haftanın Sergisi: Yaz Göğünün O Güzel Adası

Fotoğraflar gördüğümüzü mü anlatır, yoksa görmek istediğimizi mi? Bir anıyı olduğu gibi saklamak mı, yoksa o anıya kendi bakışımızı eklemek mi?

Galerist ve Galeri Nev’in Büyükada’daki Splendid Palace’ta bir araya getirdiği Yaz Göğünün O Güzel Adası, Türkiye fotoğrafının birbirinden farklı iki ismini, Yıldız Moran ve Şahin Kaygun’u aynı sergide buluşturuyor.

Yıldız Moran’ın 1950’lerin başında Büyükada’da çektiği fotoğraflarda insan, gündelik hayat ve ada manzaraları karşımıza çıkıyor. Moran gördüğünü kaydederken bir fotoğrafçıdan ziyade şair gibi bakıyor.

Şahin Kaygun ise fotoğrafı olduğu haliyle bırakmıyor. Boyuyor, kazıyor, müdahale ediyor; fotoğrafı yüzey olmaktan çıkartıp baştan yaratıyor.

Birinin baktığını kaydettiği, diğerinin de kaydettiğini baştan yarattığı iki farklı anlayış aynı sergide karşı karşıya geliyor. Fotoğrafların hafızaya, hafızanın da mekâna dönüştüğü bu sergide sadece fotoğraflar değil, Büyükada’nın geçmişi de farklı bir gözle karşımıza çıkıyor.