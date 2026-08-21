Haftanın Konseri: Babylon Soundgarden

İstanbul’da açık hava konserleri ve festival denildiğinde akla ilk gelen mekanlardan biri Bonus Parkorman. Fatih Orman’ı içerisinde yer alan Parkorman, yıllardır farklı müzik etkinliklerine ev sahipliği yaparken özellikle açık hava etkinlikleri için sunduğu geniş alanıyla yaz aylarının önemli müzik duraklarından biri oluyor.

Bu hafta sonu ise Parkorman’da Babylon Soundgarden var. 22-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival, farklı müzik türlerinden isimleri iki gün boyunca aynı sahnede buluşturacak. İlk günü Tomora, Islandman, Vendredi Sur Mer, Rikas gibi isimler sahne alırken, 23 Ağustos Pazar günü Jack White, Wet Leg ve The Kills festivalin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Farklı müzik türlerini aynı festivalde buluşturan Babylon Soundgarden, bu hafta sonu müzikseverler için alternatif bir açık hava seçeneği. İstanbul’da özlediğimiz o festival havasını Parkorman yeniden yaşatarak yazın son haftalarına biraz hareket katacak gibi görünüyor.

Haftanın Tiyatrosu: İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin insan ruhunun karanlık taraflarına en fazla yaklaştığı eserlerinden biri şüphesiz İçimizdeki Şeytan. İnsanoğlu kendi zaaflarıyla yüzleşmek yerine çoğu zaman kendinden kaçar, sorunlar boyumuzu aştığında ise suçlayacak bir kurban bulur ve günahların müsebbibi ilan ederiz. Bazen “Benim kötü bir niyetim yok” diyerek kendimizi, bazen de içimizde ki o görünmez şeytanı suçlarız. Bu eserin bugün hala karşılık bulmasının bir sebebi de sanırım bu; içimizdeki şeytan…

Bu kez içimizdeki şeytan tiyatro sahnesinde karşımıza çıkıyor.

Onur Erbilen’in tiyatroya uyarlayıp yönettiği tek kişilik oyunda Ömer’i, Lütfi Can Bulut canlandırıyor. Oyunun tek kişilik olması bana kalırsa oyunun ruhuna da oldukça yakışıyor. Çünkü İçimizdeki Şeytan bir aşk hikayesinden daha derin. İnsanın kendi içinde ki korkaklığı, cesaretsizliği, zaaflarıyla yüzleşmesi seyirciyi Ömer’in karşısından alıp zihninin içine çekiyor.

Oyun; 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödüllerinde Yılın Tiyatro Oyunu ve En İyi Yönetmen,

Altın Körfez Ödüllerinde Yılın Tiyatro Oyunu ödüllerine layık görülmüştür.

Sabahattin Ali’nin insanın içine tuttuğu o aynaya bir kez daha bakmak ve Ömer’in kendi içinde ki hesaplaşmasına sahnede tanıklık etmek isteyenler yolunuzu İstiklal’e düşürebilirsiniz.

Haftanın Filmi: Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar

Korku filmlerinin en ürkütücü tarafı çoğu zaman gördüğümüz değil, görmediğimiz şeylerdir. Zifiri karanlık bir odanın içindeyken nerden geldiği anlaşılmayan o çıt sesi, kapalı kapının altından geçen o belli belirsiz gölge, merdiven boşluğunda gizlenen birinin bizi izlediğini düşünmek, zihnimizde kurduğumuz korkunun gerçeğinden büyük olması… Ruhlar Bölgesi serisi de korkuyu bu bilinmezlik üzerine kuruyor.

Serinin altıncı filmi Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar, bu kez Gemma’nın hikayesini anlatıyor. Çocukluğunun geçtiği evde kendi kızını büyüten Gemma, “The Further” adı verilen karanlık boyuta geçebildiğini ve orada yaşan varlıkları gerçek dünyaya taşıyabildiğini keşfediyor.

Yönetmen koltuğunda Jacob Chasee’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers gibi isimler yer alıyor.

Karanlıkta ne olduğunu bilmekten çok bilmemekten korkanlardansanız Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar sizi korkunun en sevdiği yere, bilinmezliğin tam ortasına bırakıyor.

Haftanın Sergisi: CANNES! Ara Güler

Bir şehri, bir dönemi ya da bir insanı anlatmanın kaç yolu vardır bilmiyorum ama bazen tek bir fotoğraf fazlasıyla yetiyor, hele ki o fotoğraf Ara Güler’in objektifinden çıktıysa…

Ara Güler’in farklı yıllarda Cannes Film Festivali’nde çektiği fotoğraflar, bizi yalnızca sinemanın ünlü isimleriyle değil o yılların Cannes’ıyla da karşı karşıya getiriyor. Bugün kırmızı halıları, flaşları ve dünya yıldızlarıyla bildiğimiz festivalin en parlak yıllarına Ara Güler’in objektifinden bakıyoruz.

Fakat benim için sergiyi asıl kıymetli kılan yalnızca objektifinde ki isimler değil. Çünkü Ara Güler’in fotoğraflarında yıldızların yanında hayatın kendisi de var. Sokaklar, insanlar, kalabalıklar, bekleyişler… Ve o yıllarda ki CANNES!