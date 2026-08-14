Nardis Jazz Club - Defne Yiğit Quartet

İstanbul’da caz denildiğinde akla ilk gelen mekânlardan biri tartışmasız Nardis Jazz Club. Mekân 2002 yılından bu yana Galata Kulesi sokakta caz severleri ağırlıyor. Tanınmış müzisyenlerin yanı sıra genç müzisyenlerinde sahne aldığı mekân küçük ve samimi atmosferiyle dinleyici ve müzisyeni birbirine yaklaştırıyor.

Elbette yıllar içinde Nardis’in eskisi kadar özenli olmadığını düşünenlerin sayısı az değil. Özellikle yoğun gecelerde oturma düzeni ve salon kullanımı, mekânın müzik kadar güçlü olan atmosferini zaman zaman gölgeleyebiliyor. Buna rağmen Nardis’in müzikal kalitesi hala yerini koruyor. Burayı ayakta tutan en önemli unsurda kuşkusuz müzik kalitesi.

Bu hafta sonu ise Nardis sahnesinde genç bir isim var: Defne Yiğit Quarter

2026 Nardis Genç Caz Müzisyenleri Yarışması'nda üçüncülük kazanarak dikkat çeken ödüllü genç müzisyen Yiğit, eğitimini İstanbul Üniversite’si Devlet Konservatuarı’nda sürdürüyor.

Yiğit’e; piyanoda Adem Gülşen, kontrbasta Ulaş Özdemir ve davulda Selami Baysal eşlik edecek.

Bu hafta sonu İstanbul’un büyük konser salonlarından uzaklaşıp, cazın küçük ama samimi dünyasına eşlik etmek isterseniz yolunuzu Kuledibi’ne düşürebilirsiniz.

Haftanın Tiyatrosu: Pera Palas’ta 10 Gece

İstanbul’un tarihine tanıklık eden en önemli yapılardan biri olan Pera Palas Otel, ağırladığı isimlerle de şehrin hafızasında önemli bir yer tutuyor. 1892 yılında hizmete açılan otel, yıllar içinde sanatçılardan devlet adamlarına kadar bir çok önemli isme ev sahipliği yaptı.

Pera Palas’ın tarihinde ki kuşkusuz en önemli isim Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, 1917 yılından itibaren İstanbul’da kaldığı dönemlerde Pera Palas’ta kaldı. Bugün otelin 101 numaralı odası, hatırasını yaşatan bir müze olarak korunuyor.

Pera Palas’ın bir başka ünlü konuğu ise polisiye edebiyatının unutulmaz ismi Agatha Christie. Yazarın 1926 ve 1932 yıllar arasında ki seyahatinde Pera Palas’ta konakladığı biliniyor. Doğu Ekspresi’nde Cinayet romanını da burada kaleme aldığı söylentisi, otelin gizemli hikâyelerinden biri.

Pera Palas’ta 10 Gece’de bu gizemli hikayeden yola çıkıyor. Agatha Christie’nin esrarengiz biçimde ortadan kaybolduğu dönemden ilham alan oyun; geçmişin izleri, gizem ve çözülmeyi bekleyen ipuçları üzerinden ilerliyor.

Bu hafta sonu ise, tiyatro sahnesinde hikayenin izini sürebilirsiniz. Pera Palas’ta 10 Gece 14 Ağustos Cuma akşamı Taksim İstiklal Sahnesi’nde seyirci ile buluşacak.

İstanbul’un tarihine, şehrimizin geçmişte saklı kalmış hikayelerine ve polisiye edebiyatına meraklıysanız bu hafta rotanızı İstiklal’e çevirebilirsiniz.

Haftanın Filmi: Oak Caddesi’nin Sonu

Bu hafta sinemalarda bilim kurgu, gerilim ve gizemi aynı hikâyede buluşturan bir yapım var: Oak Caddesi’nin Sonu. David Robert Mitchell’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde ise Anne Hathaway ve Ewan McGregor yer alıyor.

Olay; 1980’lerde banliyö hayatı süren Platt ailesinin yaşadığı caddede başlıyor. Gizemli bir kozmik olayın ardından mahalle, alışıldık dünyadan koparak bilinmeyen ve bambaşka bir yere taşınıyor. Aile kendilerini bir anda hayatta kalma mücadelesi içinde bulurken, bir yandan da daha önce karşılaşmadıkları tehditlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Film vizyona girmeden önce oluşturduğu merak kadar, olumsuz eleştirilerle de gündeme geldi. Özellikle Atilla Dorsay filmi sert bir şekilde eleştirerek yapımı beklentilerin altında buldu.

Yine de tüm eleştirilere rağmen vizyona girmesi heyecanla beklenen filmlerin başında yer aldı. Bilim kurgu, gizem ve yaratık filmlerini sevenler için ilgi çekici bir seçenek.

Haftanın Sergisi: Frida Kahlo'nun Günlükleri

Frida Kahlo denildiğinde akla ilk çiçeklerle süslenmiş saçları, renkli kıyafetleri ve Diago geliyor. Oysa Frida bu ikonik anlamlara sığmayan, yaşadığı acılarını, aşklarını, yalnızlığını ve kendi kimliğini sanatının merkezine taşıyan bir kadın.

Bu sanatı anlamak açısından günlükleri önemli bir yere sahip. Kahlo, ölümünden kısa bir süre öncesine kadar tuttuğu günlüklerinde yalnızca yaşadıklarını anlatmadı; çizimler yaptı, şiirler yazdı, içini döktü… Dolayısıyla bu günlükler Kahlo’nun iç dünyasına açılan pencere.

Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi de sanatçının bu iç dünyasından yola çıkıyor. Kahlo’nun yaşamını ve sanatını günlükleri üzerinden ele alan sergi, klasik bir tablo sergisinden farklı olarak dijital anlatımlar, görsel-işitsel unsurlar ve farklı enstalasyonlar ile bir araya geliyor. Sergi sanatından ziyade sanatının ardında ki düşüncelere ve yaşamına odaklanıyor.

Türkiye’de daha önce sanatseverler ile buluşan sergi, yeniden İstanbul’da. Frida Kahlo’yu yalnızca ikonik tabloları ile değil, kendi kaleminden dökülen düşünceleri, çizimleri ve duygularıyla tanımak isteyenler için sergi Akasya Kültür Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor.