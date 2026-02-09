Devlet Tiyatroları tarafından dördüncüsü düzenlenen “İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali”, 15 Şubat’a kadar kadın yazarların kaleminden çıkan eserleri sahneye taşıyor. Kazakistan, Rusya, İspanya, Peru, Tunus, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Gürcistan ve Macaristan’dan gelen ekiplerin yanı sıra Devlet Tiyatroları’nın çeşitli bölgelerinden yapımlar festivalde yer alıyor.

Festival programında bugün AKM’de “Öteki”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Kızımın Ruh Hali”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Pasaklı Kontes”; yarın AKM’de “Tsunami”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Kızımın Ruh Hali”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Yetim”; 11 Şubat’ta AKM’de “Sen de Gitme Triyandafilis”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Doğum”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “3’ü 1 Arada Shakespeare”; 12 Şubat’ta AKM’de “Sen de Gitme Triyandafilis”; 12-13 Şubat’ta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Arzunun Onda Dokuzu”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Vahşet Tanrısı”; 14 Şubat’ta AKM’de “Ayı”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Ölümün Eşiğinde”; 15 Şubat’ta AKM’de “Bianco”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Kuş Kafesi”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Penelopya” oyunları seyirciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise 11-14 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Fosforlu Cevriye”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Öylece Durur Zaman”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “Gidion’un Düğümü”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Yenilmez”, Ümraniye Sahnesi’nde “Haramiler”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Uçurtmanın Kuyruğu”; 10 Şubat’ta İnal Aydınoğlu K. M. Şener Şen Sahnesi’nde “Hayat Der Gülümserim” ve 14 Şubat’ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi’nde “İkinci Perdenin Başı” oyunlarını sahneliyor.

AKM’de yarın “Troya” dans gösterisi, 11 Şubat’ta “Don Giovanni” operası, 12 ve 14 Şubat’ta “Fındıkkıran” balesi ile 9-12 Şubat’ta “Manevi Değer” ve “Kırmızı Papuçlar” filmleri izleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM’de bugün “Afife”, bugün ve yarın “Baba”, 11 Şubat’ta “Palamut Zamanı”, 15 Şubat’ta “Ezop Masalları”; Maximum Uniq Box’ta 11 Şubat’ta “9/8’lik Kıyamet”, Maximum Uniq Hall’de 13 Şubat’ta “Aydınlıkevler” oyunları sahnede olacak.

KONSERLER

Azerbaycanlı keman virtüözü Javadof yarın Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

“İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri” 13 Şubat’ta, “Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Amor Mio” ve “Queenz of Piano-Piano Cosmos” konserleri 14 Şubat’ta AKM’de gerçekleşecek.

Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı 11 Şubat’ta Paribu Art’ta, Kenan Doğulu 12 Şubat’ta Zorlu PSM’de, Sevcan Orhan 11 Şubat’ta Hayalmest Bostancı’da ve 14 Şubat’ta Mahsus Sahne’de, Yalın 13-15 Şubat’ta Volkswagen Arena’da, İrem Derici 13 Şubat’ta Hilton İstanbul Kozyatağı’nda, Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer 14 Şubat’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta, Levent Yüksel 14 Şubat’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, Emir Can İğrek 15 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

SERGİLER

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi’nin “SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi” 13 Mart’a kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde; Semiha Berksoy’un “Tüm Renklerin Aryası” sergisi 6 Eylül’e kadar İstanbul Modern’de; Yonca Saraçoğlu’nun “Untold Tales” sergisi 27 Şubat’a kadar Galeri Işık Teşvikiye’de; M.K. Perker’in “Live” performatif sergisi 28 Şubat’a kadar Pilot Galeri’de; Mehmet Uygun’un “Leb-i Derya” sergisi 1 Mart’a kadar Sevil Dolmacı Gallery’de; İBB Miras ve İBB Kültür’ün “Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı” sergisi 5 Nisan’a kadar İstanbul Sanat Müzesi’nde; Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu” sergisi 29 Mart’a kadar Casa Botter’da ziyaret edilebilecek.

“Ateş Böceği” sergisi 15 Şubat’a kadar AKM’de; Güneş Terkol’un “Epipe” sergisi 8 Mart’a kadar Salt Galata’da; Turbo ve Mr. Hure’nin “Double Style” sergisi 22 Şubat’a kadar Lale Müzesi’nde; Fuat Başar’ın “Fuadname Hat ve Ebru Sergisi” 25 Şubat’a kadar Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri’de; Semra Özümerzifon’un “Ağlı Hikayeler” sergisi 14 Şubat’a kadar Galeri Deniz’de; “James Cameron Sanatı” sergisi 28 Şubat’a kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.