Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, avro/TL yüzde 0,60 değer kaybetti. Bu haftanın tek kazandıranı Dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandığı kaydedildi.

KAYIPLAR HAFTASI OLDU

BIST 100 endeksi, en düşük 13 bin 393,80 puanı ve en yüksek 13 bin 998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13 bin 521,96 puandan haftayı bitirdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya düştü.

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya geriledi.

TEK KAZANDIRAN DOLAR OLDU

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira olarak ortaya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kayıpları yaşadı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.