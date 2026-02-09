Almanya’nın başkenti Berlin’de sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden "76. Berlin International Film Festival" (Berlinale), 12 Şubat’ta perdelerini açarak dünya sinemasının seçkin örneklerini ve yıldız isimleri ağırlayacak.

Kanada’nın Quebec şehrinde devam eden "72. Quebec Winter Carnival", 15 Şubat’a dek buz heykelleri, geçit törenleri ve eğlenceli aktivitelerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki tarihi Yomiuriland eğlence parkında açılan "PokePark Kanto", Pokémon evrenini keşfetmek isteyenleri doğayla iç içe bir atmosferde 600’den fazla karakterle buluşturacak.Tokyo’nun ikonik Harajuku bölgesinde hizmete giren "Japanime Art Gallery", nadir el yapımı animasyon karelerinden sınırlı baskılara uzanan geniş koleksiyonuyla anime ve manga severleri sanatsal bir nostalji serüvenine davet ediyor.

GÖSTERİLER

Mihail Bulgakov’un başyapıtından modern teknolojiyle yoğrularak sahnelenen "The Master and Margarita", Moskova Klasik Tiyatrosu’nun yorumuyla 15-16 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Gösteri, seyirciyi efsanevi eserin derinliklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak.

Michael Bond’un sevilen kahramanından uyarlanan ve dünya prömiyerine hazırlanan "Paddington The Musical", Londra’daki Savoy Theatre’da 11-16 Şubat tarihlerinde çocukları ve aileleri macera dolu bir öyküyle buluşturacak.

Modern tiyatronun vazgeçilmez eserlerinden "Les Miserables" müzikali, Cameron Mackintosh’un övgü toplayan yeni yorumuyla Londra’daki Sondheim Theatre’da 9-14 Şubat’ta sahnede olacak.Kült film serisinden uyarlanan "Back To The Future-The Musical", orijinal şarkıların yanı sıra yeni bestelerle zenginleşen sahnelemesiyle 11-16 Şubat’ta Manchester Opera House’da izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Eternal Flame Metal Festival", 13-14 Şubat’ta yerli ve yabancı 10 metal grubuyla metal müzik tutkunlarını buluşturacak.

Dünyanın ilk siyah ışık tiyatrosu Srnec Theatre’ın 50 yılı aşan tarihinden en özel sahnelerin derlendiği "Antologia" gösterisi, 11 ve 13 Şubat’ta Prag’daki tarihi Reduta Jazz Club’da nesnelerin canlandığı büyülü bir illüzyon sunacak.

KONSERLER

İngiliz şarkıcı-söz yazarı Raye, Avrupa turnesi çerçevesinde yarın Köln’de, 15 Şubat’ta ise Paris’te hayranlarıyla buluşup sevilen parçalarını seslendirecek.

Alternatif metalin öncülerinden Deftones, Avrupa turnesi kapsamında yarın Amsterdam’daki AFAS Live’da seyirciyle bir araya gelecek.

James Arthur, 11 Şubat’ta İngiltere’nin Bournemouth şehrinde Bournemouth International Centre’da müzikseverlerle buluşacak.

Progresif rock’ın efsane grubu Jethro Tull, 11 Şubat’ta Münih’te başlayacak turnesiyle klasik eserlerini dünya çapında hayranlarına sunacak.

Florence and the Machine, 11 Şubat Newcastle, 13 Şubat Liverpool ve 14 Şubat Sheffield’de konser verecek.

Azerbaycan’ın kadim mugam geleneğini tar, kamança ve hanende sanatıyla buluşturan "Elegance of Mugham Evening" özel serisi, İsmayıl Zülfügarov, Asif Alizade ve Ferid Necefov’un yorumuyla 11, 15 ve 18 Şubat’ta Bakü’de izlenebilecek.Klasik müzik grubu Kalliope, yarın Prag’da 19. yüzyılın güçlü kadın bestecilerine odaklanan dramatik bir konser verecek.

Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc ve Felix Mendelssohn eserleri repertuvarda yer alacak.EuroArt Prague Festivali kapsamında yarın Prag’daki Liechtenstein Sarayı’nda Stamic Quartet ve çellist Till Schuler sahne alacak.

SİNEMALAR

Bu hafta dünya sinemalarında aksiyondan bilimkurguya, korkudan romantik dramalara uzanan 8 yeni yapım vizyona giriyor.Suç ve gerilim severlerin merakla beklediği "Crime 101", Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Halle Berry’nin başrolünde yüksek tempolu bir soygun öyküsü anlatıyor.

Aksiyon, macera ve komediyi birleştiren "Good Luck, Have Fun, Don't Die", Sam Rockwell ile Zazie Beetz’in performansıyla öne çıkıyor.Joe Keery, Georgina Campbell ve Liam Neeson’ın rol aldığı "Cold Storage", mizahla harmanlanmış korku ve bilimkurgu ögeleriyle kontrolden çıkan bir virüse karşı verilen mücadeleyi ekrana taşıyor.

"Nirvanna the Band the Show the Movie", müzik ve macerayı bilimkurgu atmosferinde sunan dikkat çekici bir yapım.Emily Brontë’nin eserinden uyarlanan "Wuthering Heights", Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin başrollerinde fırtınalı bir aşk hikâyesi vaat ediyor.

Olivia Colman ile John Lithgow’un buluştuğu aile-dram "Jimpa", gerilim yüklü "Sweetness" ve çocuklara yönelik aksiyon-macera animasyonu "GOAT" haftanın diğer filmleri arasında.