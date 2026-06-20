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Kaynak: AA

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 14.251,51 puanı ve en yüksek 14.876,07 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 5,71 yükselişle 14.734,50 puandan tamamladı.

Bu performans, yatırımcıların haftanın en çok kazandıran aracı olarak borsayı öne çıkardı.

FONLARDA DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,76, emeklilik fonları ise yüzde 3,42 değer kazandı. Kategori bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile “hisse senedi fonları” sağladı.

DOLAR SINIRLI YÜKSELDİ

Döviz tarafında ise daha sakin bir tablo dikkat çekti. ABD doları haftayı yüzde 0,39 artışla 46,4450 liradan kapattı.

ALTIN VE EURO GERİLEDİ

Değerli metaller ve euro cephesinde ise düşüş öne çıktı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 liraya geriledi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen hafta sonuna göre yüzde 0,55 değer kaybederek 10 bin 382 liraya düştü.

Euro/TL de haftayı yüzde 0,55 düşüşle 53,2770 liradan tamamladı.

YATIRIMCI ROTASINI BORSAYA ÇEVİRDİ

Haftalık verilere bakıldığında, yatırımcıların tercihini borsadan yana kullandığı görülürken; altın ve avroda yaşanan geri çekilme dikkat çekti. Piyasadaki bu yön değişiminin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.