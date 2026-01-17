Türkiye'de iş günün bitmesiyle para piyasaları kapandı. Bu haftanın en fazla kazandıran yatırım aracı da belli oldu.
Bu hafta en çok yatırım fonları kazandırdı
Hisse fiyatları mı, yatırım fonları mı, altın mı yoksa dolar mı? Bu hafta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı. İşte detaylar...Barış Önal
Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı yüzde 3,83 yükselişle kapattı
Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 4 ile borsa yatırım fonlarında görüldü
Gram altın yüzde 2,80, dolar/TL ise yüzde 0,25 değer kazandı
Kaynak: Haber Merkezi