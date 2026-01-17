Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
Bu hafta en çok yatırım fonları kazandırdı

Hisse fiyatları mı, yatırım fonları mı, altın mı yoksa dolar mı? Bu hafta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı. İşte detaylar...

Türkiye'de iş günün bitmesiyle para piyasaları kapandı. Bu haftanın en fazla kazandıran yatırım aracı da belli oldu.

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı yüzde 3,83 yükselişle kapattı

Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 4 ile borsa yatırım fonlarında görüldü

Gram altın yüzde 2,80, dolar/TL ise yüzde 0,25 değer kazandı

