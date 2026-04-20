Nisan ayının sonuna yaklaşırken, dijital yayın platformları arasındaki rekabet adeta bir "içerik fırtınasına" dönüşüyor. İzleyici olarak bazen binlerce seçenek arasında kaybolduğumuzu hissetsek de, bu hafta yayınlanacak yapımlar "ne izlesem?" sorusuna oldukça iddialı cevaplar veriyor.
Netflix’in kültleşmiş evrenlerine geri dönüş yapacağımız, HBO’nun prestijli prodüksiyonlarıyla büyülenmeye hazırlandığımız ve Prime Video’nun sessiz ama derinden gelen hikayelerine konuk olacağımız bir takvim bizi bekliyor. Bilim kurgudan gençlik dramasına, nostaljik gizemlerden psikolojik gerilimlere kadar geniş bir yelpazede, kumandayı elinizden bırakamayacağınız bir hafta kapıda.
İşte takvimlerinizi işaretlemeniz gereken, haftanın öne çıkan seyir rehberi:
- Kevin (20 Nisan – Prime Video): Haftanın açılışını Prime Video yapıyor. Karakter odaklı ve gizem unsurlarıyla örülü Kevin, derinlikli hikaye anlatımı sevenleri ekran başına davet ediyor. Pazartesi sendromuna birebir.
- Unchosen (21 Nisan – Netflix): Seçimlerin ve kaderin sınırlarını zorlayan bu yapım, Salı gününüzü sorgulamalarla dolduracak. Modern bir anlatı tarzıyla Netflix’in bu haftaki ilk iddialı hamlesi.
- Sold Out on You (22 Nisan – Netflix): Çarşamba günü duygusal tansiyon yükseliyor. Romantik unsurların dramla harmanlandığı dizi, muhtemelen sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girecek.
- Stranger Things: Tales From ’85 (23 Nisan – Netflix): Hawkins hayranları için beklenen an geldi. 1985 yılının karanlık ve nostaljik atmosferine geri dönerken, ana serinin merak edilen boşluklarını bu yan hikayelerle dolduracağız.
- Flunked (23 Nisan – Netflix): Aynı gün yayınlanan Flunked, gençlik enerjisini ve okul hayatının kaotik dünyasını sevenler için Stranger Things’e dinamik bir alternatif sunuyor.
- Half Man (23 Nisan – HBO): Perşembe gününün asıl ağır topu HBO’dan geliyor. Yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken Half Man, haftanın en prestijli ve üzerine en çok teori üretilecek yapımı olmaya aday.
- If Wishes Could Kill (24 Nisan – Netflix): Haftayı "Dileklerin bir bedeli vardır" diyen karanlık bir gerilimle kapatıyoruz. Cuma gecesi için sürükleyici ve temposu yüksek bir final arayanlar kaçırmasın.