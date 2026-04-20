Nisan ayının sonuna yaklaşırken, dijital yayın platformları arasındaki rekabet adeta bir "içerik fırtınasına" dönüşüyor. İzleyici olarak bazen binlerce seçenek arasında kaybolduğumuzu hissetsek de, bu hafta yayınlanacak yapımlar "ne izlesem?" sorusuna oldukça iddialı cevaplar veriyor.

Netflix’in kültleşmiş evrenlerine geri dönüş yapacağımız, HBO’nun prestijli prodüksiyonlarıyla büyülenmeye hazırlandığımız ve Prime Video’nun sessiz ama derinden gelen hikayelerine konuk olacağımız bir takvim bizi bekliyor. Bilim kurgudan gençlik dramasına, nostaljik gizemlerden psikolojik gerilimlere kadar geniş bir yelpazede, kumandayı elinizden bırakamayacağınız bir hafta kapıda.

İşte takvimlerinizi işaretlemeniz gereken, haftanın öne çıkan seyir rehberi:

Kevin (20 Nisan – Prime Video) : Haftanın açılışını Prime Video yapıyor. Karakter odaklı ve gizem unsurlarıyla örülü Kevin, derinlikli hikaye anlatımı sevenleri ekran başına davet ediyor. Pazartesi sendromuna birebir.

Unchosen (21 Nisan – Netflix): Seçimlerin ve kaderin sınırlarını zorlayan bu yapım, Salı gününüzü sorgulamalarla dolduracak. Modern bir anlatı tarzıyla Netflix'in bu haftaki ilk iddialı hamlesi.