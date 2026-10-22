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Kaynak: AA

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, korkudan animasyona 9 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı “Primetime” ile “Clayface” bulunuyor.

Yerli yapımlardan “Milyonluk Hurdacı”, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmek isteyen yaşlı bir hurdacının yolculuğunu anlatırken, “Yankıların İzinde” sanal kumar bağımlılığıyla yeniden karşı karşıya kalan Nevzat'ın yaşadıklarını konu alıyor. Korku filmi “Sicrun” ise ıssız bir köyde dört genç kadının yaşadığı olayları işliyor.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK 9 FİLM

Primetime: Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı film, 2000'li yılların ortasında ABD'de ilgi gören “To Catch a Predator” adlı televizyon programının hikayesini ve kamera arkasında yaşananları anlatıyor.

Clayface: James Watkins'in yönettiği film, Hollywood'da yükselişe geçen bir oyuncunun intikam peşindeki bir canavara dönüşmesini konu alıyor.

Devrinin Adamı: İkinci Dünya Savaşı döneminde Fransa'daki Vichy rejimine kendi isteğiyle hizmet eden Henri Marre'ın yaşamını beyaz perdeye taşıyor.

Milyonluk Hurdacı: Dağılan ailesini yeniden bir araya getirmek isteyen yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Yankıların İzinde: Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Nevzat'ın, geride bıraktığını düşündüğü sanal kumar bağımlılığıyla yeniden karşılaşmasını işliyor.

Sicrun: Araçları ıssız bir köy yolunda bozulan dört genç kadının, sığındıkları köyde kadim bir cin kabilesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Aile Tarafından Aranıyor: Bir süpermarket müdürünün, eşinin işsiz kardeşinin evlerine taşınmasıyla değişen aile düzenini anlatıyor.

Patiler: Büyük Macera: Farklı hayallere ve meraklara sahip Patiler ekibinin yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyor.

Gupi ve Gülmeyen Kral: Gupi ve arkadaşlarının boş bir daireye girmelerinin ardından kendilerini farklı bir dünyada bulmasıyla başlayan fantastik yolculuğu anlatıyor.