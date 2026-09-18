Tek Başına:
Ankara barlarında rock-cover çalan müzisyen Tamer'in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma ve eski rocker Engin'den ders almak için İzmir'e uzanan yolculuğu.
Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı
Türkiye genelindeki sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, animasyondan gerilime kadar geniş bir yelpazede 9 yeni film izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Eylül Cuma günü itibarıyla vizyona giren haftanın yeni yapımları.Haber Merkezi
Tek Başına:
Tavuk:
Endüstriyel bir çiftlikten kaçan bir tavuğun, sığındığı restoran avlusundaki diğer hayvanlarla hiyerarşi mücadelesi ve insanlarla yüzleşmesini konu alan hayatta kalma hikayesi.
Sınırsız:
Eski bir asker olan Hank'in, hasta bir çocuğa ulaştırılması gereken kritik bir organı peşindeki suç örgütüne rağmen zamanında hastaneye yetiştirme mücadelesi.
Resident Evil:
Tıbbi kurye Bryan'ın sıradan bir teslimat gecesinde kontrolden çıkan olaylar silsilesi içinde girdiği kaos ve hayatta kalma savaşı.
Okay! Madam 2:
Eski bir efsanevi ajan olan Mi-young'ın, ailesiyle çıktığı lüks gemi tatilinde gemiyi ele geçiren suç örgütüne karşı ailesini ve yolcuları kurtarma çabası.
Melodi ve Neşeli Notalar:
Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı bölgelerinden enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatan eğlenceli yapım.
Kehanet:
Seçkin bir bağış gecesinin, doğaüstü güçler barındırdığına inanılan kutsal bir emaneti ele geçirmek isteyen silahlı grubun baskınıyla tehlikeli bir kuşatmaya dönüşmesi.
Ayı Kardeşler: Macera Ekibi:
Briar, Bramble ve Vick'in insanlığın yok olduğu uzak bir gelecekte dünyayı eski haline getirmek isteyen gizemli bir çocukla atıldıkları macera.
Kumar:
Babasının gizli kalmış karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen genç bir adamın hikayesi.