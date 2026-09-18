Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı

Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı

Türkiye genelindeki sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, animasyondan gerilime kadar geniş bir yelpazede 9 yeni film izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Eylül Cuma günü itibarıyla vizyona giren haftanın yeni yapımları.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 1

Tek Başına:

Ankara barlarında rock-cover çalan müzisyen Tamer'in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma ve eski rocker Engin'den ders almak için İzmir'e uzanan yolculuğu.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 2

Tavuk:

Endüstriyel bir çiftlikten kaçan bir tavuğun, sığındığı restoran avlusundaki diğer hayvanlarla hiyerarşi mücadelesi ve insanlarla yüzleşmesini konu alan hayatta kalma hikayesi.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 3

Sınırsız:

Eski bir asker olan Hank'in, hasta bir çocuğa ulaştırılması gereken kritik bir organı peşindeki suç örgütüne rağmen zamanında hastaneye yetiştirme mücadelesi.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 4

Resident Evil:

Tıbbi kurye Bryan'ın sıradan bir teslimat gecesinde kontrolden çıkan olaylar silsilesi içinde girdiği kaos ve hayatta kalma savaşı.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 5

Okay! Madam 2:

Eski bir efsanevi ajan olan Mi-young'ın, ailesiyle çıktığı lüks gemi tatilinde gemiyi ele geçiren suç örgütüne karşı ailesini ve yolcuları kurtarma çabası.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 6

Melodi ve Neşeli Notalar:

Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı bölgelerinden enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatan eğlenceli yapım.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 7

Kehanet:

Seçkin bir bağış gecesinin, doğaüstü güçler barındırdığına inanılan kutsal bir emaneti ele geçirmek isteyen silahlı grubun baskınıyla tehlikeli bir kuşatmaya dönüşmesi.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 8

Ayı Kardeşler: Macera Ekibi:

Briar, Bramble ve Vick'in insanlığın yok olduğu uzak bir gelecekte dünyayı eski haline getirmek isteyen gizemli bir çocukla atıldıkları macera.

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Bu hafta 9 yeni film beyaz perdede yerini aldı - Resim: 9

Kumar:

Babasının gizli kalmış karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen genç bir adamın hikayesi.

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