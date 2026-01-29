Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab araştırmacıları, fotoğrafların görsel gücünü kokuya dönüştüren yenilikçi bir prototip geliştirdi. “Anemoia Device” adlı cihaz, yapay zekâ desteğiyle analog fotoğrafları yorumlayarak özgün esanslar hazırlıyor. Bu beklenmedik buluş, nostalji kavramını yalnızca görsel ve duygusal alandan duyusal boyuta taşıyarak hafıza teknolojilerine yeni bir kapı açıyor.

ANEMOİA: YAŞANMAMIŞ ZAMANLARA DUYULAN ÖZLEM

Cihazın ismi, İngilizce’de “anemoia” olarak tanımlanan özel bir nostalji türünden geliyor ve kişinin hiç deneyimlemediği bir döneme veya ana duyduğu derin özlemi ifade ediyor. MIT Media Lab araştırmacısı Cyrus Clarke, projede özellikle bu tür nostaljiye odaklandığını belirtiyor. Clarke’a göre anemoia, sistemi evrensel bir çerçevede başlatırken zamanla daha kişisel ve derin sorgulamalara yönelmek için ideal bir zemin sunuyor.

FOTOĞRAFTAN ESANSA: CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Anemoia Device, dikey konumlandırılmış üç bölümden oluşuyor. Kullanıcı en üst kısma analog bir fotoğraf yerleştiriyor. Orta bölümdeki yapay zekâ destekli bilgisayar, görüntüyü analiz ediyor. Kullanıcılar burada üç ayar düğmesiyle özne, yaşam döngüsü aşaması ve duygusal ton gibi parametreleri belirleyerek bir tür anlatı oluşturabiliyor. En alttaki bölümde ise esans haznelerine bağlı pompalar, seçilen ayarlara göre kokuyu dozajlıyor.

Cihaz, görüntü-dil modeli sayesinde fotoğrafın içeriğini yorumluyor. Ancak nihai koku kullanıcının seçimlerine bağlı olarak şekilleniyor. Örneğin bir özne insan ise yaş grubu, nesne ise “ham”, “kullanımda” veya “çürüme” gibi aşamalar seçilebiliyor. Duygusal ton ise kokuya son karakterini veriyor. Prototipte sandal ağacı, çam ormanı, eski kitaplar, deri ve kum gibi 50 farklı nota içeren bir koku kütüphanesi bulunuyor. Bu notalar saniyelik aralıklarla karıştırılarak benzersiz kombinasyonlar oluşturuluyor.

DENEYİMLERDEN YANSIYANLAR: KOKUNUN GÜCÜ

Deneme oturumlarında elde edilen sonuçlar, cihazın potansiyelini ortaya koyuyor. Bir katılımcı, taş basamaklarda meyve yiyen bir çiftin arşiv fotoğrafını yükledi. Meyveyi özne olarak seçen kullanıcı, “kullanımda” aşamasını ve “sakin” ruh halini tercih etti. Ortaya çıkan kokuda baharatlı elma ve armut notalarıyla topraksı misk hissi baskın çıktı. Katılımcı, kokuyu aldığında kendini sonbahara ışınlanmış gibi hissettiğini ifade etti. Clarke, bu tür ortak çağrışımların sistemin başlangıç noktası olduğunu ancak kullanıcı anlatısının klişelerin ötesine geçebileceğini vurguluyor.

DİJİTALDEN DUYUSALA: CLARKE’IN DAHA GENİŞ VİZYONU

Cyrus Clarke, anıların günümüzde çoğunlukla dijital dosyalar ve akışlar içinde depolandığını, bu durumun onları “bizimle birlikte” olmaktan uzaklaştırdığını savunuyor. Daha önce Grow Your Own Cloud girişimiyle anıları bitki DNA’sında saklama çalışmaları yürüten araştırmacı, teknolojinin insanları duyulara ve doğaya yeniden bağlaması gerektiğine inanıyor. Anemoia Device’ın çelişkili gibi görünen bu amacını benimsediğini belirten Clarke, teknolojinin dikkat dağıtmayan, insanı nefes almaya ve dünyayı fark etmeye davet eden yeni biçimler alabileceğini ifade ediyor.

Geleceğe Dönük HedeflerAraştırmacılar, cihazı iki yönde geliştirmeyi planlıyor. İlki, evlerde kullanılabilecek masaüstü boyutunda bir versiyon. Diğeri ise fotoğrafların uzaktan gönderilebileceği çevrim içi bir hizmet. Proje, “The Anemoia Device: A Tangible AI System for the Co-creation of Synthetic Memories through Scent” başlığıyla NeurIPS 2025 konferansında yayımlandı.