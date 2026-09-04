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Kaynak: Haber Merkezi

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelenin 57. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü sürerken, konuk takım İstanbulspor hücum yönüne göre taç kullandı. Akabinde maçın hakemi Ayberk Demirbaş, yardımcısının bayrağına uyarak futbol kurallarıyla bağdaşmayan biçimde oyunu durdurdu.

Gelişen durum karşısında hayrete düşen İstanbulsporlu oyuncular, topun kenar çizgiden oyuna sokulduğunu ve bu esnada ofsayt hükümlerinin geçerli olamayacağını belirterek hakeme tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ev sahibi futbolcuların da kararın hatalı olduğunu doğrulamasıyla sahada ender rastlanan görüntüler oluştu.

Gelen tepkiler üzerine kural ihlali yaptığını fark eden hakem, müsabakayı hakem atışıyla tekrar başlattı. Sergilenen centilmenlik gereği Bursasporlu oyuncular meşin yuvarlağı rakip takıma teslim etti.

Mücadeleye damga vuran bu kural hatası, kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda sporsever hakem kararlarına tepki gösterirken eski hakem Deniz Ateş Bitnel de pozisyonu değerlendirdi. Görüntüleri kişisel hesabından yayımlayan Bitnel, "Daha ne olabilir ki? diyoruz; hakemlerimiz üstüne koya koya devam ediyor…!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.