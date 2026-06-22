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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Avrupa’yı saran aşırı sıcaklar Fransa’da da yoğun şekilde hissediliyor. Başkent Paris’te hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselirken ülkenin yarıdan fazlasında ‘kırmızı alarm’ verildi.

Fransa’nın kriz yönetiminden sorumlu Ulusal Sivil Güvenlik Kurumunun Sözcüsü Jerome Boulange hafta sonundan bu yana 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Aşırı sıcaklar Paris’te toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentte bazı tren seferleri sıcak hava nedeniyle iptal edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir videoda Paris’te çok sayıda kişinin serinlemek için Saint Nehri’ne akın ettiği görüldü.

Sıcak hava dalgasının ülke genelinde hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.