Bir insan 7/24, mesleğini üzerinde taşıyamaz, taşımamalı da!

Hem, her insanın mesai saatlerinin dışında, başka işlerle de uğraşısı olmalı.

*

Mesela, mesai saatleri dışında spor yapmalı.

Müzikle uğraşabilmeli.

Resim yapmalı.

Anlayacağınız önce hobi olarak başlanan birşeylerle uğraşılmalı.

*

Hatta yeri gelmişse eşiyle dostuyla eşofmanlarını giymiş olarak canı istediğinde tavla bile oynayabilmeli.

Unvanlı insanlar bunları yaparsa makamına halel mi getirmiş olur?

*

Oluyormuş demek ki!

Demek ki bizim memleketimizde öyle anlaşılıyormuş!

*

Oysa bir Vali, mesai saatlerinin dışında da vatandaşın arasında olabilmeli.

Devlet-millet kucaklaşmasını sağlamalı.

Vatandaşla hemhal olmalı ki devlet vatandaşından uzak olmamalı.

Bunun da yolu spor ve kültür sanattan geçer bir anlamda!

*

Sayın Ardahan Eski Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi tanımam bilmem.

Spor yapması…

Vatandaşla içiçe olması nedeniyle onun yanlış biri olabileceğine inanmadığım için düşünçelerimi sizinle paylaşma gereği duydum.

Hem o Sayın Vali ne yapmış da CHP’li Kars milletvekili onu şikayet etmiş?

Üstelik de sporun birçok dalında -kendi değimiyle- profesyonelliğe yakın uğraş veriyor.

Vali olmazsa, kim olursa olsun, bir bisiklet sporcusunun giydiği kıyafeti giymeyecek de takım elbiseyle mi bisiklet kullanacak?

Olacak şey mi bu?

El adama güler yahu!

*

Böyle bir Vali’yi İçişleri bakanına şikayet eden CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Milletvekili olmadan önce Avukatmış.

Kars Çevre ve Kent Hukuk Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuş.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi.

Tamam da herhangi bir hobisi var mıymış?

Sporla, kültür sanatla, ilgili miymiş mesela?

Hatta bunlardan birisiyle uğraşmış mı?

İşte orasını bilmiyorum?

Özgeçmişinde o konularla ilgili herhangi bir bilgi göremedim, ama şaşırmadım da!

Niye?

Eğer bunların birinden birine ilgi duymuş olsaydı, Sayın Vali’nin bu kıyafetinden rahatsız olup, İçişleri Bakanlığı’na şikayet etmezdi.

Tamam şikayet etti de Sayın Bakan hangi gerekçesiyle Sayın Cumhurbaşkanı’na onaya sundu ki görevden alındı?

Yoksa bizce bilinmeyen başka şeyler de mi var?

*

Adam “Ben Valiyim ama bir yanımla da sporcuyum” diyor.

Üstelik de “Ben yalnızca sporun bir dalıyla da uğraşmıyorum, yelken, kürek sporcusuyum da” diyor.

İstanbul’da kürek çektiğini…

Marmara’da, Ege’de yelken yaptığını…

Ankara’da Karaburun’da bisiklet sürdüğünü, sporu laf olsun diye yapmadığını söylüyor.

Hem daha ne desin ki?

*

Görevden alınan Ardahan Valisi’ne:

“Bundan sonra ne yapacaksınız?” deniliyor?

“Daha çok spor yapacağım” diyor.

Ve o kendisine rehber olarak Unutulmaz Efsane Vali, Recep Yazıcıoğlu’nu örnek aldığını söylüyor. Yazıcıoğlu’nun hayatından benzer örnekler veriyor ve ‘O gönüllerde yer etmeye devam ediyor’ diyor.

*

Sayın Vali kendisine yönelik bir soruya:

“Bu karar büyüklerimizin takdiridir. Öyle takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun” demiş.

Zülfiyare dokunmamış…

Şikayet edip, “Olmaz böyle bir şey” deyip dertlenmemiş.

Bir Sayın Vali’ye yakışan bir yanıt vermiş.

*

Sahiden de “Devletimiz ve milletimiz var olsun!” ancak bu gibi insanlar da harcanmasa mı diyorum?