CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaşmasının ardından açıklama yaptı.

Özel, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Caracas'a yapılan saldırılar ve Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

"İŞTE KARDEŞLİĞİNİZ BU KADAR"

Özel, Erdoğan'ın Maduro'ya yapılanlara karşı sessiz kaldığını belirterek, "İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasında Maduro'nun kaçırıldığı esnada çekilen fotoğrafına ve geçmiş zamanda yapılan Erdoğan-Maduro görüşmesinden bir kareye de yer verdi.

"BU FOTOĞRAF KARŞISINDA SUSUYORSUN"

Özel'in sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklaması şu şekilde:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!

“15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.

“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun.

Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun.

İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"