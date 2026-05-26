Bu etler kanser riski taşıyabilir...Kurban Bayramı'nda dikkat

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan taze et, farkında olmadan sağlığı tehdit edebilir. Uzmanlar Kurban Bayramı öncesi kritik uyarılarda bulundu.

Bayram günü kesilen hayvanların eti çoğu zaman kısa süre içerisinde pişirilip tüketilmektedir. Fakat yeni kesilmiş etin sert yapısı hem pişirme aşamasında hem de sindirim sırasında bazı sorunlara yol açabilir. Bu durum hazımsızlık, mide şişkinliği gibi problemlere neden olabildiği gibi kalbin yükünü artırarak ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

Uzmanlar, Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı et tüketimi ve doğru kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, bayrama özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, hayati bilgiler verdi.

ZOONOZ HASTALIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR


Kesim, saklama ve pişirme süreçlerinde tamamen hijyenik şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı sofralarında et tüketimi ön plana çıksa da sağlıklı beslenme kurallarından uzaklaşılmamalı, porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

Gün içerisinde yeterli su tüketilmeli ve dengeli beslenilmelidir. Kırmızı et; protein, demir ve B grubu vitaminleri açısından önemli bir besindir. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmelidir.

Kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yağsız ya da az yağlı etleri tercih etmesi gerekir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemesi, birkaç gün dinlendirdikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle hazırlayarak yemesi önerilir.

Kolesterol problemi yaşayanların sakatattan uzak durması gerekir. Kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kesim, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına uyulmaması zoonoz hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemelidir.

ÇÖZDÜRÜLEN ET TEKRAR DONDURULMAMALI


Kesilen etin yıkanması doğru değildir, çünkü nemli kalan et bakterilerin çoğalmasını hızlandırabilir. Etlerin uygun koşullarda en az 24 saat dinlendirilmesi önerilir. Kurban etleri büyük parçalar halinde değil, yemeklik porsiyonlara ayrılarak saklanmalıdır.

Donmuş etler oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmeli; çözülen et tekrar dondurulmamalıdır. Ayrıca çiğ et hazırlığında kullanılan kesme tahtalarında sebze ve meyve doğranmamalıdır.

KOLESTEROL VE KALP-DAMAR HASTALARI DİKKATLİ OLMALI


Et pişirirken haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kızartmadan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Et yemeklerine ekstra yağ eklenmesine gerek yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi
