Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Bu eşsiz manzarayı görmek için sayılı günleriniz var: Yılda sadece bir kez acıyor: Muş 1071 laleleri açtı

Muş Ovası, tescilli ‘Muş 1071’ laleleriyle kırmızıya büründü. Bu eşsiz manzarayı görmek için sadece 15 gününüz var. Yılda bir kez açan laleler doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Mehmet Akif Erdem
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Muş Ovası’nda baharın gelişiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

1 10
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ‘Muş 1071’ ismiyle tescillenen endemik laleler, ovayı kırmızıya bürüdü.

2 10
Doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan lalelerin çiçek açmasıyla, Muş Ovası da son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.

3 10
Doğal güzelliği yerinde görmek isteyenler ve fotoğraf meraklıları ovaya akın etti. Yılda sadece 1 kez gerçekleşen bu güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen ziyaretçiler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

4 10
Ovaya gelenler, manzaranın keyfini çıkarırken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro