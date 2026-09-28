Bu enkazı hangi vinç kaldırabilir?

Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin Florida eyaletinde bir eve düşen vinci kaldırmaya çalışan itfaiye ekiplerinin kullandığı ikinci vinç de evin üzerine devrildi.

Fort Lauderdale şehrinin İtfaiye ve Kurtarma Servisi sözcüsü Frank Guzman, “Vincin düştüğü ev, ciddi yapısal hasar gördü” dedi.

Guzman, ekiplerin ilk vinci kaldırmak için kamyona bağlı başka bir vinç getirdiğini ancak taşıdığı ağırlık nedeniyle bu vincin kirişinin evin üzerine düştüğünü söyledi.

Birkaç gün önce de New Jersey'nin River Vale kasabasında, bir ağaç bakım şirketine ait kamyonun altındaki zemin çökünce araca bağlı vinç iki evin üzerine devrilmişti.

***

Türkiye’nin üzerine ekonomik kriz çökmüşken, bire yirmi kazanmak isteyenler, paralarını siyasi iktidarın izin verdiği sermaye kuruluşları gözetimindeki fonlara yatırdı.

Şişirilmiş hisseler bire yirmi değer kazanmışken, fona para yatıran iktidar mensupları, paralarını çekerek milyarlar kazandı, çekemeyenlerin ana parası ise buharlaştı! Çünkü hisselerin değeri düştü. Şimdi ana paralarını kurtarmaya çalışıyorlar ama o da çok zor. Çünkü sermaye şirketi sahiplerinin, hesapları boşaltıp yurt dışına kaçırmış olduğu iddia ediliyor. Şirketlerin mal varlığı ise ana paraları ödemeye yetmeyecek.

***

İktidarın içinden en iyi haber alan gazeteci Abdülkadir Selvi ise durumu şöyle kurtarmaya çalıştı:

“HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 ay önce uyarmıştı.

Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasaları Kongresi’nde kürsüye çıkmış ve ‘Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz’ demişti.

Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde SPK’ya resmi bir müzekkere yazdığı ortaya çıktı.

Dikkat ettiniz mi Mehmet Şimşek’in uyarısı da Akın Gürlek’in resmi yazısı da 2025 tarihini taşıyor. Yıl olmuş 2026’nın eylül ayı, fon krizi patlak vermiş. Peki o zaman niye harekete geçilmemiş?

Berberlerin IBAN’ına gönderilen tıraş parasını, simitçilerin IBAN’ına atılan simit parasını takip eden devletimiz bunu niye takip etmemiş?”

Fonları denetleyen denetim kuruluşları var. Bu denetim kuruluşları bağıra bağıra gelen bu krizi fark etmemişler mi? Fark etmedilerse onlar orada ne iş yapıyor? Eğer, fark edip raporlarında belirttilerse neden önlem alınmamış? Eğer, denetim kuruluşları tespit edip uyardılarsa, buna rağmen gereği yapılmadıysa o daha vahim bir yanlış demektir.”

***

Selvi’ye göre “Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi başladı. Böylece fon krizinin metastaz yaparak diğer yerlere sıçramasına engel olunacak.”

Yani hem Maliye Bakanı 10 ay önce uyaracak hem de dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yedi ay önce SPK’ya resmi bir müzekkere yazacak ama, “kriz” patlayınca Erdoğan müdahale edecek öyle mi?

Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra mı?

Ayrıca bu yaşananlara “kriz” demek çok ılımlı bir yaklaşım oluyor, bu olaylar, “cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu”dur.

***

Bu soygunu kimler durdurabilirdi? Öncelikle BDDK değil mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu”dur ama bu şekilde kullanılmamış; başta Maliye Bakanı olmak üzere BDDK ve SPK yetkilileri, manipülasyon yapıldığını bile bile 10 ay seyretmiş...

Savcılar ise Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, makam aracı yerine kamu hizmetinde kullandığı kendi aracının benzin ve bakım parasını belediyeye ödettiği iddiasıyla soruşturma ve dava açarken fon soygununa fazla ses çıkaramadı! Neden acaba?

Fon soygununun iktidar çevrelerini de kapsayan bir sistem olduğunu gördükleri için mi?

Kaldı ki benzin ve bakım masraflarını İmamoğlu’nun cebinden ödediği de ortaya çıktı.

Şimdi devrilen vinci kaldırmak için gönderilen ikinci vincin de evin üzerine düşmesi gibi alınan önlemler de halkın üzerine düşecek...

Bu enkazı hangi vinç kaldırabilir?