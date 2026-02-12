Eski başbakanlarımızdan ve eski cumhurbaşkanlarımızdan Merhum Süleyman Demirel’in bir konuşmasında:

“Borçlanarak, yani dışarıya dolar vererek Türkiye’de yol yaptırmak yanlıştır.” demişti.

*

Doğru…

Mantıklı…

Millet menfaatine…

Yarınların daha huzurlu ve umutlu olması…

Gençlerimizin hayallerinin tükenmemesini içeren…

Devleti ve milleti borç batağının içine sokmamak gerektiğini anlatan, ‘Yap-işlet-devret’ modeliyle ilgili öyle güzel bir tespit yapmış ki söyleyecek söz bulamadım…

*

O öyle söyleyince bugünle kıyaslama yapmak istedim ya, içimi bir ürperti sardı.

Enerjim tükendi…

Moralim bozuldu…

Gördüğümüz günden geri kalmış olmanıın ezikliğini yaşar oldum.

*

Hani “Gelen gideni aratır” denilen bir söz vardır ya, sahiden de öyle oldu.

Gelen gideni çoktan arattı.

Daha kötüsü olur mu?

“Olmasın!” istiyorum.

Hem başka ne diyebilirim ki?

*

“Hangi bakımdan daha kötüsü olur mu?” diyorsanız eğer:

Ekonomiden…

Siyasetten…

Ahlâktan…

Ve insan haklarından tutun, beşeri ilişkilere kadar bugün her şey sorgulanabilir noktada.

*

Merhum Demirel, dünya kadar yollar barajlar köprüler yaptı, ama kendi müteahhidimizle ve kendi paramızla yaptı.

Belki de o nedenle:

“Bunları Türk müteahhitleri Türk parasıyla yapabilirler. Güçleri vardır. Hele, yolu vesaireyi yap-işlet- devrete sokmak, bu da yanlıştır. Sokuluyorsa yanlıştır.” diyor.

*

Öncelikle söyleyeyim Merhum Demirel, ülkesinin müteahhidini, neler yapabileceğini ve onun gücünü iyi tanımış. O nedenle de ben onun döneminde yollara ve köprülere para ödediğimizi hatırlamıyorum.

Neyse Merhum Demirel ‘Yanlıştır’ dediğini daha da açmış.

“Yarın bu yolların üzerine kulübeler kurulacak, para toplayacaklardır.

Bunlar görüldü.

Bunlar geçmişte de görüldü.

Yine hassasiyetle duruyorum ki yol gibi projelerin mutlaka kendi müteahhitlerimizle, kendi paramızla yaptırılması mümkündür. Bunlar için milyarlar borçlanmanın manası yoktur.

Bu borçları ödeyemezsiniz. Türkiye ödeyemez.” demiş.

*

Vay be!

Dünlerde, onun döneminde de ekonomik olarak…

İlişkiler olarak…

Umut ve umudun yeşermesi olarak ve ahlâki olarak, bugünlerden çok daha iyi idik. Emeklisinin ve çalışanın bugünkü kadar zorlanmadığı kesindi bir kere.

En azında yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında yaşamıyorduk.

Gül gibi olmasa da valla bugünlerden çok daha iyi geçinip gidiyorduk.

*

Anladım ki bütün bunları bizim başımıza bugünün mütahhitleriyle yapılan yol ve köprülerde uygulanan yap-işlet- devret ve dış borçlara ödenen faizler sonucu gelindi.

Başka türlü nasıl olabilir ki?

Memleketin toprakları verimli…

İnsanı çalışkan…

Sanayisi gelişime meğilli…

Sanayicisi cesur ve yürekli…

Öyle olduğu halde biz bugün çalışan olarak da emekli olarak da sürünüyoruz.

Bütün bunların nedeni yap-işlet-devret ve onunla birlikte verilen garanti ve dışarıya ödenen faiz ödemelerinin bir sonucu olsa gerek..

Ve Merhum Demirel sahiden de çok haklıymış.

*

Evet, o haklıymış ve olan da hep çalışana ve emekliye oluyormuş meğer.

Bu döngü bizi iyiye götürmeyecek ya, haydi hayırlısı!