Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kendilerini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Fidan, Suriye’yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.

Yapılan zirvede Ukrayna ve Suriye bayrakları varken Türk Bayrağının olmaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı yorumcular oluşan tabloyu “hassas bir diplomatik denge” olarak nitelendiriyor.