YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bu defa sahte para konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler umuma açık işyerlerini ziyareti ederek vatandaşları, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para ve 112 Acil İhbar Hattı’nın doğru kullanımı konularında bilgilendirdiler.
Ekipler faaliyetleri kapsamında broşür dağıtarak vatandaşların ilgisini çekecek alanlara afiş astılar.
Ekipler yaptıkları uyarılarda, "Sahte paraya karşı tedbir alın! Teslim almadan önce kontrol edin, şüpheli durumda 112 Acil Hattı’nı arayın ve parayı saklayıp yetkiliye verin." dediler.