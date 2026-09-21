Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Kocaali’de üreticiler düşük fındık fiyatlarına karşı traktörleriyle yola çıktı. Konvoyun başını çeken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Uyanmazlarsa soluğu Ankara’da alırız” dedi.

Sakarya’nın önemli tarım merkezlerinden Kocaali’de fındık üreticileri, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve uygulanan fiyat politikalarına tepki göstermek amacıyla traktör konvoyu düzenledi. Üreticilerin eylemine destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, traktörün direksiyonuna geçerek konvoyun başını çekti.

ÜRETİCİLER TRAKTÖRLERİYLE YOLA ÇIKTI

Fındık fiyatlarının üreticinin emeğini karşılamaktan uzak olduğunu belirten çiftçiler, seslerini yetkililere duyurmak amacıyla traktör ve araçlarıyla Kocaali girişi Jandarma Karşısı Işıklar Mevkii’nde toplandı. Üreticiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoy eşliğinde Kadıköprü Mahallesi üzerinden Akçakoca istikametine doğru ilerleyerek tepkilerini gösterdi.

“MEYDANLARI HARMAN YERİ YAPACAĞIZ”

Konvoyun ardından konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eylemin devamının geleceğini belirterek iktidara şu sözlerle seslendi:

“Fındık üreticisi yola düşmüştür. Meydanları harman yeri yapacağız demiştim. Bu daha başlangıç. Üreticinin hakkını vermezseniz Ankara’ya, kibir kulelerinizin, plazalarınızın önüne dayanmasını da biliriz.”

“FINDIK ÜRETİCİSİNİN ALIN TERİ BU CUMHURİYETİN TEMELİNDE VAR”

Eylemin ardından CHP Sakarya İl Başkanı Songül Bulut ile birlikte açıklama yapan Adıgüzel, fındık üreticisinin yaşadığı süreci “zulüm” olarak nitelendirdi.

Adıgüzel şunları söyledi:

“Arkadaşlar, fındıkta yaşanan bir zulüm hâline gelmiştir. Bu üretici Cumhuriyet tarihi boyunca fındık sattı, okul yaptık. Fındık sattık, yol yaptık. Fındık sattık, fabrika yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getirirken Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde bu fındık emekçisinin hakkı, hukuku ve alın teri var.

Bugün de fındık emekçisi istiyor ki devlet de bana sahip çıksın. Ben yıllardır üretiyorum, iş ortaya koyuyorum, katkı yapıyorum.”

“ANAYASA DEVLETE ÜRETİCİYİ KORUMA GÖREVİ VERİYOR”

Anayasa’nın 45’inci maddesini hatırlatan Adıgüzel, devletin üreticinin emeğinin karşılığını alması için gerekenleri yapmadığını savundu:

“Anayasamızın 45’inci maddesi şunu der: Devlet, üreticinin emeğinin karşılığını tam olarak alması için elinden gelen her şeyi yapar. Bir şey yapıyor mu? Maalesef yapmıyor.”

“BUNUN ADI SERBEST PİYASA DEĞİL, SERBEST SOYGUN DÜZENİ”

Fındıkta serbest piyasa koşullarının bulunmadığını öne süren Adıgüzel; Ferrero, FİSKOBİRLİK, TMO, siyaset, ticaret ve ihracatçı birliklerini sert sözlerle eleştirdi:

“Bakın, öyle bir hâldeyiz ki fındığa ‘serbest piyasa’ demişler. Arkadaşlar, bu piyasa serbest değil ki fındık serbest piyasada olsun. Bunun Ferrero’su var, Türkiye’deki ayakçıları var, FİSKOBİRLİK’i var, işin TMO içerisindeki bürokrat çetesi var; siyaseti, ticareti, ihracatçı birlikleri var. Bu kadar oyuncunun olduğu, bu kadar oyuncunun çiftçinin tepesine bindiği bir yerde bu piyasa serbest değil ki fındık serbest piyasada olsun. O yüzden bunun adı serbest piyasa düzeni değil, bunun adı serbest soygun düzeni. Niye? Çünkü ortada devletin gözü önünde bir soygun var ve maalesef devlet bu soygunu seyrediyor arkadaşlar.”

“TABAN FİYATIN ALTINDA ALIM YAPILIYOR, NEDEN GEREĞİNİ YAPMIYORSUNUZ?”

TMO’nun Levant kalite fındık için açıkladığı 250 liralık taban fiyatı hatırlatan Adıgüzel, piyasada bu rakamın altında alım yapılmasına tepki gösterdi:

“Taban fiyat, bakın taban fiyat 250 diyor değil mi? Peki taban fiyat nedir? Dip fiyattır değil mi? Senin açıkladığın taban fiyatın altında alım satım yapılıyor da niye gereğini yapmıyorsun?”

FİSKOBİRLİK YÖNETİMİ İÇİN GÖREVDEN ALMA ÇAĞRISI

FİSKOBİRLİK’in taban fiyatın altında fiyat açıkladığını söyleyen Adıgüzel, kurumun üst yönetimi hakkında soruşturma başlatılmasını ve yöneticilerin görevden alınmasını istedi:

“FİSKOBİRLİK açıkça taban fiyatın altında bir fiyat açıklamıştır. Suçüstü yakalanmıştır. Şimdi yapılması gereken, FİSKOBİRLİK üst yönetiminin ve bu şekilde düşük fiyattan ticaret yapan herkesin soruşturma kapsamına alınıp derhal görevden çektirilmesidir. Çünkü devletin fiyatını tanımayan, devletin fiyatının altından alım satım yapılmasına müsaade eden bir kurum hâline gelmiştir. Üreticinin aleyhine çalışmaktadır.”

“TMO BÜTÜN FINDIĞI ALMALIDIR”

TMO’nun üreticinin getirdiği bütün fındığı herhangi bir sınırlama uygulamadan satın alması gerektiğini savunan Adıgüzel, kota ve kalite kriterlerine de tepki gösterdi:

“Eğer TMO devletin kurumuysa hiçbir kota koymadan, ‘Şu kadarın üstüne almam, ezik almam, büzük almam’ dememelidir. TMO; kayıtlı, kayıtsız arazi demeden, geçen yılın fındığı, bu yılın fındığı demeden bütün fındığı almalıdır. Sen nasıl ki iki sene öncenin fındığını piyasaya satıp üreticinin üstünden kâr yapıyorsan üreticinin de geçen yılki fındığını alman gerekiyor. Çünkü bu fındık millî değer kardeşim.”

“FINDIK TÜRKİYE TARIMININ AMİRAL GEMİSİDİR”

Mücadelelerinin yalnızca üreticinin kazancı için olmadığını ifade eden Adıgüzel, fındığın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti:

“Biz burada sadece üreticinin emek hakkını savunmuyoruz. Biz milletin hakkını, devletin hakkını da savunuyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numaralı tarım ürünüdür. Fındıkta ne yapıyorsa bir ülke, tarımda onu yapıyordur. Çünkü tarım ihracatımızın tek başına yüzde 10’u fındık. Fındık, Türkiye tarımının amiral gemisidir. O yüzden biz burada sadece kendi hakkımızı savunmuyoruz. Ülkemizin hakkını da savunuyoruz.”

“BU BİR MİLLÎ MÜCADELEDİR”

Fındık üreticisinin verdiği mücadeleyi “millî mücadele” ve “bağımsızlık mücadelesi” olarak nitelendiren Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O yüzden ben diyorum, bu bir millî mücadele. Bu bir millî mücadele, bu bir kurtuluş savaşıdır. Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Buna karşı taraf olan, fındıkçıya düşman olan millete de düşmandır. Fındığa düşman olan devlete de düşmandır. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum.”

“UYANMAZLARSA SOLUĞU ANKARA’DA ALIRIZ”

Kocaali’deki traktör konvoyunun yalnızca bir başlangıç olduğunu dile getiren Adıgüzel, tepkilerini Ankara’ya taşıyabileceklerini söyledi:

“Bakın, biz bugün güzel bir şey yaptık. Ben geçen yıldan beri diyorum ki meydanları harman yeri yapacağız. Bugün yollara düştük. Uyanırlar, uyanırlar. Uyanmazlarsa burada soluğu Ankara’da alırız. O plazalarını da, o kibir kulelerini de başlarına yıkarız. Çünkü biz haklıyız kardeşim. Biz gücümüzü üretimden alıyoruz. Biz gücümüzü şu traktörün sırtında resmi olan Atatürk’ten alıyoruz. Çünkü üreten haklıdır. Köylü milletin efendisidir.”

“KAZANMAK İÇİN DEĞİL, MİLLÎ SERVETİ TOPRAKTA BIRAKMAMAK İÇİN TOPLUYORUZ”

Fındığın geçmişte üreticinin çocuk okutmasını, geçimini sağlamasını ve düğün yapmasını mümkün kıldığını belirten Adıgüzel, bugün gelinen noktada üreticinin zarar ettiğini söyledi:

“Biz kazanmak için üretmiyor muyuz? Her zaman fındık üretiyorduk. Çocuk okuturduk. Fındık üretiyorduk, tencere kaynatırdık. Fındık üretirdik, düğün yapardık. Şimdi ne yapıyoruz?

Yeminle söylüyorum; millî servettir, devlet utanmasın; berekettir, Allah utanmasın diye topluyoruz. Yeminle söylüyorum, bir kârı olduğu için değil.”

FINDIĞI SATTI, İŞÇİ PARASINI ÖDEYEMEDİ

Akçakoca’da karşılaştığı bir üreticinin yaşadıklarını da anlatan Adıgüzel, fındıktan elde edilen gelirin hasat masraflarını dahi karşılamadığını ileri sürdü:

“Demin Akçakoca’da bir vatandaş dedi ki bana; toplamış, satmış, amele parasına yetmemiş. Kırk bin lira başka yerden borç alıp amele parası vermiş. Elde var sıfır. Kırk bin lira da borçlu.”

“MECLİS SESİMİZİ DUYANA KADAR SUSMAYACAĞIZ”

Üreticilere ve gençlere sosyal medya üzerinden seslerini duyurma çağrısında bulunan Adıgüzel, bütün siyasi kesimlerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti:

“Arkadaşlar, gelen bütün siyasilere… Sosyal medya diye bir şey var, iletişim çağındayız. Gençler, elinizden geleni yapın. İktidar sesimizi duyana kadar, muhalefet sesimizi duyana kadar, herkes, ben de dâhil olmak üzere o millet meclisi sesimizi duyana kadar susmayacağız.

Durmayacağız. Arkadaşlar, sonuna kadar dayanacağız. Mücadelenin sonunda biz kazanacağız.”

“RANDIMANDA DA SOYUYORLAR”

Tarım Bakanı ve TMO Genel Müdürüne seslenen Adıgüzel, fındık alımında yapılan randıman ölçümleriyle ilgili iddialarını da yineledi:

“Tarım Bakanı, bak; TMO Genel Müdürü… Siz milleti aptal zannetmeyin. Bakın, herkes her şeyin farkında. ‘Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir’ demiş Atatürk. O yüzden siz zannetmeyin ki orada çevirdiğiniz numaraları buradaki insanlar bilmiyor. Her şeyin farkındayız.

Ve randıman fareleri… Bakın, sizi bir defa daha uyarıyorum. İnsanları dışarıda bırakıp camekânın arkasına, dükkânın iç kısmına geçip ‘Sen gelme’ deyip orada kafana göre randıman kırıyorsun. O fındık dışarı gidiyor, tüccarda dört randıman fazla çıkıyor. Oraya götürüyor, tekrar düşük. Bir daha başka bir tüccara girer, dört randıman…

Bu nasıl oluyor arkadaş? Bu nasıl? Fazlası da var. Yani fiyatta soydukları yetmiyormuş gibi bir de randımanda soyuyorlar. O yüzden diyorum; devletin gözü önünde alenen bir soygun var. Bu düzenin adı serbest piyasa düzeni değil. Bu, serbest soygun düzeni.”